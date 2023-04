Οι Blur ανακοινώνουν την πρώτη περιοδεία τους μετά από οκτώ χρόνια

Οι Blur ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή για να καταπλήξουν τα πλήθη.

Οι Blur, το σπουδαίο Britpop συγκρότημα της δεκαετίας του ’90, ανακοίνωσαν την πρώτη περιοδεία τους μετά από οκτώ χρόνια.

Μετά την αρχική επιβεβαίωση της επιστροφής τους, οι Blur πρόσθεσαν στο πρόγραμμά τους μία σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη Νότια Αμερική.

Οι Blur πραγματοποίησαν την τελευταία περιοδεία τους το 2015 για την προώθηση του άλμπουμ τους «The Magic Whip». Το 2019, επανενώθηκαν για μία σύντομη εμφάνιση σε μια παράσταση της οργάνωσης Africa Express που διοργάνωσε ο Damon Albarn, όπου έπαιξαν τρία τραγούδια.

Η επιστροφή των Blur στη σκηνή επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, με τον frontman του συγκροτήματος, Damon Albarn, να δηλώνει: «Μας αρέσει πολύ να παίζουμε αυτά τα τραγούδια και σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα να το ξανακάνουμε».

Αρχικά οι Blur, οι οποίοι αποτελούνται από τον Damon Albarn, τον Alex James, τον Graham Coxon και τον Dave Rowntree, ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο να δώσουν μία και μοναδική συναυλία στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 8 Ιουλίου με τη συνοδεία των Slowthai, Self Esteem και Jockstrap.

Μετά το sold out της πρώτης συναυλίας, προστέθηκε μία δεύτερη εμφάνιση στο Wembley στις 9 Ιουλίου.

Τον επόμενο μήνα, οι Blur θα επισκεφθούν επίσης το Eastbourne, το Wolverhampton, το Newcastle και τη γενέτειρά τους, το Colchester της Αγγλίας για να δώσουν μία σειρά από συναυλίες προθέρμανσης προτού καταπλήξουν τα πλήθη στο Wembley.

Στη συνέχεια, οι Blur θα εμφανιστούν σε φεστιβάλ όπως το Primavera Sound στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη, το Roskilde Festival της Δανίας, το Øya Festival της Νορβηγίας και το Flow Festival της Φινλανδίας.

Η περιοδεία των Blur περιλαμβάνει επίσης συναυλίες σε Ιρλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία, ενώ στη συνέχεια το συγκρότημα θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία για να εμφανιστεί στο φεστιβάλ Summer Sonic.

Οι Blur αναμένεται να ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στην Μπογκοτά της Κολομβίας τον Νοέμβριο.

Με επιτυχίες όπως το «Song 2», το «You’re So Great» και το «This is a Low» στο ρεπερτόριό τους, οι Blur ήξεραν πάντα πώς να προσφέρουν μαγεία. Η δεκαετία του ’90 έγιναν η εποχή όπου όρισαν πραγματικά τον ήχο της Britpop.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1989 και κατάφερε να ανέβει στο Νο.1 του Ηνωμένου Βασιλείου με πέντε διαδοχικά άλμπουμ μέχρι το 1997. Σε αυτό το διάστημα, οι Blur κέρδισαν πολυάριθμα βραβεία σε διοργανώσεις όπως τα BRIT Awards και τα MTV Video Music Awards.

Αν και ποτέ δεν διαλύθηκαν επίσημα, το 1998 έγινε η χρονιά που κάθε μέλος των Blur άρχισε να ασχολείται με τα δικά του projects.

Ο Damon Albarn ξεκίνησε το εικονικό συγκρότημα των Gorillaz, ενώ ο Graham Coxon κυκλοφόρησε σόλο άλμπουμ όπως το «The Sky Is Too High» και το «Happiness In Magazines». Ο Alex James αποχώρησε επίσης από τους Blur για να ενταχθεί στους Fat Les, οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί για το ντεμπούτο τους με το τραγούδι «Vindaloo».