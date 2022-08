Blue Ivy: Η κόρη της Beyoncé και του JAY-Z κέρδισε τα πρώτα της χρυσά singles

Η 10χρονη Blue Ivy προσθέτει άλλη μία διάκριση στο ενεργητικό της.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Beyoncé τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Renaissance».

Ενώ το άλμπουμ σημειώνει εξαιρετικά καλές επιδόσεις, έχοντας κατακτήσει τις κορυφές των charts σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, ένα άλλο μέλος της οικογένειας Carter γνωρίζει παράλληλα εξίσου αξιοσημείωτη επιτυχία.

Η Blue Ivy, η κόρη της Beyoncé και του JAY-Z, κέρδισε τα δύο πρώτα της χρυσά singles στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση της Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA).

Το 2013, όταν ήταν ακόμη βρέφος, η δεκάχρονη σήμερα Blue Ivy συμμετείχε στο «Blue», το τραγούδι με το οποίο έκλεινε το άλμπουμ «Beyoncé» της μητέρας της. Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το «Blue» κατάφερε να καταγράψει στην αμερικανική αγορά συνολικές πωλήσεις ισοδύναμες των 500.000 singles και να χρυσό.

Το 2019, έξι χρόνια μετά το «Beyoncé», η Blue Ivy συμμετείχε σε ένα άλλο άλμπουμ της μητέρας της, το «The Lion King: The Gift», το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το live action remake της κλασικής ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» της Disney.

Η Blue Ivy εμφανίστηκε στο τραγούδι «Brown Skin Girl», στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο SAINt JHN και ο Wizkid. Και αυτό το τραγούδι, επίσης, έχει γίνει πλέον επίσημα χρυσό, καθώς έχει σημειώσει μέχρι σήμερα πωλήσεις ισοδύναμες άνω των 500.000 singles.

Επιπλέον, η Blue Ivy, έχει ήδη κερδίσει ένα Grammy για το «Brown Skin Girl», το οποίο έλαβε τον τίτλο του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο στην τελετή απονομής των βραβείων του 2021. Σε ηλικία 9 ετών και 66 ημερών εκείνη τη στιγμή έγινε ο δεύτερος νεαρότερος νικητής στην ιστορία των Βραβείων Grammy, πίσω από τη Leah Peasall.

Η Blue Ivy, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της Beyoncé και του JAY-Z έκανε το μουσικό της ντεμπούτο πριν καν συμπληρώσει δύο ημέρες ζωής.

Ο JAY-Z πρόσθεσε το όνομά της το 2012 στο single «Glory» από τη συλλογή «Show You How To Do This Pt. 1» του DJ Hood. Με το συγκεκριμένο τραγούδι η Blue Ivy έγινε ο νεαρότερος καλλιτέχνης που έκανε είσοδο στα charts του Billboard.