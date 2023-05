Η Blue Ivy χόρεψε με την Beyoncé στη σκηνή στη συναυλία του «Renaissance World Tour» στο Παρίσι

Ενώ η παγκόσμια περιοδεία «Renaissance World Tour» της Beyoncé δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, η Blue Ivy έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη δίπλα στη μητέρα της το βράδυ της Παρασκευής στο Παρίσι, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό.

Η Beyoncé σταμάτησε τη συναυλία της ενώ τραγουδούσε το «My Power» από το «The Lion King: The Gift», και είπε στους 80.000 θαυμαστές της που είχαν κατακλύσει το Stade de France στο Παρίσι να «χειροκροτήσουν την Blue».

Η 11χρονη Blue Ivy εμφανίστηκε ντυμένη ασορτί με τη μητέρα της με μια ολόσωμη φόρμα με παγιέτες και χόρεψε σαν πραγματική επαγγελματίας.

Στη συναυλία παρευρέθηκε πλήθος επωνύμων προσωπικοτήτων, όπως η Natalie Portman, ο Lenny Kravitz, η Selena Gomez, ο Pharrell Williams και η Kris Jenner.

Αν και δεν ανέβηκε στη σκηνή, η Megan Thee Stallion εντοπίστηκε επίσης στο πλήθος μαζί με τον Jay-Z, σύμφωνα με τα πλάνα που κατέγραψαν οι υπόλοιπα θεατές με τα τηλέφωνά τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Blue Ivy εμφανίζεται στη σκηνή μαζί με τη διάσημη μητέρα της.

Τον Ιανουάριο, η Blue Ivy είχε συνοδεύσει την Beyoncé στην πρώτη επίσημη συναυλία της μετά από τέσσερα χρόνια, που έλαβε χώρα στο Ντουμπάι τον Ιανουάριο για τα άτυπα εγκαίνια του Atlantis The Royal Hotel.

Η Blue Ivy δεν ντρέπεται να βρεθεί μπροστά στις κάμερες. Σε ηλικία 10 ετών, η μεγαλύτερη κόρη της Beyoncé και του Jay-Z έκανε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα Όσκαρ του 2022 δίπλα στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της έναρξης των βραβείων.

Η Beyoncé εμφανίστηκε στα γήπεδα τένις του Tragniew Park στο Compton της Καλιφόρνιας και τραγούδησε το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι της «Be Alive» για τη βιογραφική ταινία «King Richard» με πρωταγωνιστή τον Will Smith.

Η περιοδεία «Renaissance World Tour» θα συνεχιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη πριν την έναρξη του βορειοαμερικανικού σκέλους της τον Ιούλιο. Η επόμενη στάση της Beyoncé είναι το στάδιο της Tottenham Hotspur στο Λονδίνο για δύο συναυλίες στις 29 και 30 Μαΐου.

Beyoncé brought out Blue Ivy at the #RenaisanceWorldTour in Paris 💕 pic.twitter.com/Fun6AC56ei

— MEFeater Magazine (@mefeater) May 26, 2023