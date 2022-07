Οι Blondie κυκλοφορούν το χαμένο demo «I Love You Honey, Give Me A Beer»

Το demo θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο box set «Against The Odds 1974-1982» των Blondie.

Οι Blondie κυκλοφορούν το ξεχασμένο μέχρι πρότινος, πρωτότυπο demo για το «I Love You Honey, Give Me A Beer», το οποίο εξελίχθηκε στο κλασσικό τραγούδι τους «Go Through It».

Αρχικά ηχογραφήθηκε το 1980 και πιθανώς γράφτηκε για το «Roadie» του Alan Rudolph, μια ταινία που αποτέλεσε τη συλλογική είσοδο του συγκροτήματος στη μεγάλη οθόνη. Το «I Love You Honey, Give Me A Beer» προσφέρει την πιο πρόσφατη ματιά στο εύρος της ιστορίας του πολυθεματικού μουσικού θησαυρού που αναδεικνύεται στο επερχόμενο box set «Blondie: Against The Odds 1974-1982»

Το «Against The Odds 1974-1982» θα κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου από τις UMe και The Numero Group, μετά από έξι χρόνια δουλειάς και δύο δεκαετίες που το υλικό έμεινε κρυμμένο στον αχυρώνα του Chris Stein στο Woodstock.

Αυτή η είναι πρώτη ολοκληρωμένη αρχειακή έκδοση των Blondie.

Περιέχει 124 κομμάτια και 36 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, οι οποίες ξεκινούν από την πρώτη ηχογράφηση του συγκροτήματος σε ένα υπόγειο και φτάνουν σε δεκάδες εναλλακτικές εκδοχές, outtakes και demos όπως το «I Love You Honey, Give Me A Beer».

Η συλλογή αφηγείται μια σχεδόν ολοκληρωμένη ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο η frontwoman/τραγουδοποιός Debbie Harry, ο κιθαρίστας Chris Stein, ο δυναμικός ντράμερ Clem Burke, ο keyboardist Jimmy Destri, ο μπασίστας Gary Valentine, ο κιθαρίστας Frank Infante και ο μπασίστας Nigel Harrison εξελίχθηκαν από ένα pop και punk συγκρότημα σε ένα σημαντικό κομμάτι του DNA της αμερικανικής μουσικής.

Ενώ το «Go Through It» έκλεισε ως γνωστόν την πλευρά Α’ του άλμπουμ «Autoamerican’ των Blondie το 1980, το «I Love You Honey, Give Me a Beer» εμφανίζεται σε έναν από τους πολλούς bonus δίσκους με σπάνια κομμάτια του «Against The Odds», που ονομάστηκε έτσι από τον αρχικό τίτλο του «Autoamerican»: «Coca-Cola».

Οι Blondie, έχοντας φύγει από το σπίτι τους στη Νέα Υόρκη και τα Chelsea Sound Studios, όπου έγραψαν για πρώτη φορά το demo του «Go Through It», δημιούργησαν το «Autoamerican» στα στούντιο United/Western Recording του Λος Άντζελες με παραγωγό τον Mike Chapman.

Η ιδέα για το άλμπουμ επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με την αμερικανική pop κουλτούρα και την Americana και η αρχική ιδέα του Chris Stein ήταν να τοποθετηθεί στο εξώφυλλο του άλμπουμ το λογότυπο της Coca-Cola και τίποτα άλλο, ως η απόλυτη έκφραση της αμερικανικής καινοτομίας, της απόλαυσης και του καπιταλισμού.

Παρόλο που η Coca-Cola δεν ενθουσιάστηκε τότε με την ιδέα των Blondie, το εξώφυλλο για το bonus LP που περιλαμβάνεται στο «Blondie: Against The Odds 1974-1982» υλοποιεί το όραμα του συγκροτήματος.

Εκτός από πέντε άλμπουμ με outtakes και σπάνιες ηχογραφήσεις που έγιναν μίξη και αναβίωσαν από τους Tom Camuso και Steve Rosenthal, το «Blondie: Against The Odds 1974-1982» περιλαμβάνει και τα έξι πρώτα άλμπουμ των Blondie, τα οποία έχουν υποβληθεί σε remastering από τις αρχικές αναλογικές μαγνητοταινίες στα Abbey Road Studios.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης εκτενείς σημειώσεις από την Erin Osmon, σχολιασμό ανά κομμάτι και από τα επτά αρχικά μέλη του συγκροτήματος, δοκίμια από τους παραγωγούς Mike Chapman, Richard Gottehrer και Ken Shipley, μια λεπτομερής ανάλυση της δισκογραφίας των Blondie σε 120 σελίδες και εκατοντάδες φωτογραφίες κάθε εποχής.

Το πλούσιο σετ θα κυκλοφορήσει σε Super Deluxe Collectors’ Edition με bonus δίσκους, σε Deluxe 4 LP, Deluxe 8 CD και 3 CD.

Με τους Blondie να έχουν συμπληρώσει σχεδόν 50 χρόνια ιστορίας και να σημειώσει πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, το «Against The Odds 1974-1982» είναι μια συλλογική ευκαιρία να γιορτάσουμε την κληρονομιά του θρυλικού νεοϋορκέζικου συγκροτήματος και να αφεθούμε στους διαχρονικούς, πρωτοποριακούς και πάντα επίκαιρους κόσμους της μουσικής, της τέχνης, της μόδας και όχι μόνο.