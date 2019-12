Οι blink-182 μοιράζονται το single «Not Another Christmas Song»

Τη δική τους άποψη για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μοιράζονται οι blink-182.

Λίγο πριν τις γιορτές, οι rockers blink-182 κυκλοφορούν το single «Not Another Christmas Song».

Το νέο τραγούδι έρχεται με ένα animated video του John McHone που δείχνει την μπάντα να βρίσκεται στο εργαστήρι του Αγίου Βασίλη, πριν ακολουθήσει… χάος.

Οι blink-182 συμμετέχουν επίσης σε δύο σημαντικές κυκλοφορίες.

Στο τραγούδι «P.S. I Hope You’re Happy» με τους Chainsmokers από το νέο δίσκο τους «World War Joy» και στο «It’s All Fading To Black» του XXXTentacion από το μεταθανάτιο άλμπουμ του «Bad Vibes Forever».

Το τελευταίο άλμπουμ του γκρουπ με τίτλο «NINE» κυκλοφόρησε από την Columbia Records και περιλαμβάνει τα singles «I Really Wish I Hated You», το οποίο βρίσκεται λίγο πριν το Top 10 στα alternative ραδιόφωνα των ΗΠΑ, «Darkside», «Happy Days», «Generation Divide» και «Blame It On My Youth».

Από το ξεκίνημά τους το 1992 στο Σαν Ντιέγκο, οι blink-182 έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχουν εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο και έχουν επηρεάσει πολλές rock μπάντες της γενιάς τους.

Οι blink-182 είναι οι Mark Hoppus (φωνητικά, μπάσο), Travis Barker (ντραμς) και Matt Skiba (φωνητικά, κιθάρα).

Το «Not Another Christmas Song» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Columbia Records / Sony Music.