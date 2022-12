blink-182: Το νέο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει «σε λίγους μήνες»

Οι blink-182 δίνουν ραντεβού για το 2023.

Το νέο άλμπουμ των blink-182 θα κυκλοφορήσει «σε λίγους μήνες», σύμφωνα με τον Tom DeLonge.

Οι θρύλοι του pop punk επέστρεψαν στο στούντιο για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία με την κλασική σύνθεσή τους, αποτελούμενη από τον Tom DeLonge, τον Mark Hoppus και τον Travis Barker και κυκλοφόρησαν το νέο single «Edging» τον Οκτώβριο.

Και τώρα, ο Tom DeLonge αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από μία παλαιότερη εμφάνιση του συγκροτήματος, ότι το «νέο άλμπουμ έρχεται σε λίγους μήνες».

Οι blink-182 δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ που θα διαδεχθεί το «Nine» του 2019, αλλά υπάρχουν περισσότερα καλά νέα για τους θαυμαστές.

Με αφορμή το γεγονός ότι το πρώτο single από το άλμπουμ, το «Edging», συμπλήρωσε επτά εβδομάδες στο Νο. 1 των εναλλακτικών ραδιοφώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Tom DeLonge ανακοίνωσε: «Το επόμενο single που έρχεται είναι φωτιά».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο τραγουδιστής και μπασίστας Mark Hoppus υποσχέθηκε ότι το επόμενο άλμπουμ των blink-182 με τον Tom DeLonge μετά το «Neighborhoods» του 2011, είναι επίσης «φωτιά», χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο emoji.

Στο μεταξύ, ο ντράμερ Travis Barker δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο από ένα δολοφονικό σόλο στα ντραμς και άφησε να εννοηθεί ότι οι blink-182 ετοιμάζουν το «Anthem Pt. 3».

Το πρώτο «Anthem» εμφανίστηκε στο άλμπουμ «Enema Of The State» του 1999 και η συνέχειά του, το «Anthem Pt. 2», συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Take Off Your Pants and Jacket» του 2001.

Το «Edging», το πρώτο single του επερχόμενου άλμπουμ των blink-182, ανέβηκε στην κορυφή του Alternative Airplay Chart του Billboard τον περασμένο μήνα, μετά από μόλις τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία του, καταγράφοντας την ταχύτερη άνοδο στην κορυφή του συγκεκριμένου chart μέχρι στιγμής φέτος.

Οι blink-182 ετοιμάζονται επίσης για τη μεγαλύτερη περιοδεία τους μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της οποίας θα δώσουν συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και τις πρώτες τους συναυλίες στη Λατινική Αμερική.

Η τεράστια περιοδεία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2024.