Οι blink-182 ετοιμάζουν τη συνέχεια ενός αγαπημένου τραγουδιού

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Travis Barker.

Οι blink-182 ετοιμάζουν τη συνέχεια των αγαπημένων τραγουδιών του κοινού «Anthem» και «Anthem Pt. 2».

Το «Anthem» κυκλοφόρησε αρχικά το 1999 στο άλμπουμ «Enema Of The State» των blink-182, ενώ το «Anthem Pt. 2» εμφανίστηκε στο άλμπουμ «Take Off Your Pants And Jacket» που κυκλοφόρησε το 2001. Μια ζωντανή εκτέλεση του «Anthem Pt. 2» συμπεριλήφθηκε επίσης στο άλμπουμ «Untitled» των blink-182, το οποίο ακολούθησε το 2003.

Τώρα, φαίνεται ότι ο Tom DeLonge, ο Mark Hoppus και ο Travis Barker, η κλασική σύνθεση των blink-182 που επανενώθηκε πρόσφατα, ετοιμάζουν το «Anthem Pt. 3».

Ο Travis Barker δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram βίντεο με πλάνα από ένα στούντιο ηχογράφησης, όπου εμφανίζεται να χτυπάει μανιωδώς ένα drum kit, ενώ φοράει ένα t-shirt που γράφει «F*ck me, I’m tired».

«Anthem Pt.3», έγραψε ο ντράμερ και μουσικός παραγωγός στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς να χρειάζεται να δώσει άλλες εξηγήσεις, ενώ ο επίσημος λογαριασμός των blink-182 στο Instagram άφησε ως σχόλιο μόνο ένα αινιγματικό emoji.

Τον Οκτώβριο, ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του Tom DeLonge στους blink-182 μετά από επτά και χρόνια και τη δεύτερη αποχώρησή του από το συγκρότημα το 2015.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι blink-182 ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τον Matt Skiba πριν την επιστροφή του Tom DeLonge

Η κλασική σύνθεση των blink-182 κυκλοφόρησε στη συνέχεια το single «Edging», ανακοίνωσε μία νέα παγκόσμια περιοδεία και επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Ο Tom DeLonge δήλωσε ότι το επερχόμενο νέο άλμπουμ των blink-182 θα περιέχει «μερικά από τα πιο progressive, και εξελιγμένα τραγούδια που έχουν κάνει μέχρι σήμερα».

«Για να είμαι ειλικρινής, κρατάω την αναπνοή μου για να ακούσετε αυτά τα άλλα τραγούδια. Το “Edging” είναι διασκεδαστικό, και ένας τέλειος τρόπος για να σας θυμίσουμε ξανά τη διασκέδαση. Αλλά απλά περιμένετε», σχολίασε όταν κυκλοφόρησε το νέο singles τους τον Οκτώβριο.

Ο Tom DeLonge υποστήριξε επίσης ότι το συγκρότημα έχει δημιουργήσει «το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας του».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ο τίτλος ούτε η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας δισκογραφικής δουλειά των blink-182, αν και η παγκόσμια περιοδεία τους είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 Μαρτίου 2023.

Η παγκόσμια περιοδεία των blink-182 θα ξεκινήσει από τη Λατινική Αμερική και θα συνεχιστεί σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, πριν ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2024 με μία σειρά συναυλιών σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.