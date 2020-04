Οι blink-182 επιβεβαιώνουν ότι έχουν ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τη Miley Cyrus

Κατά μήκος της πορείας τους οι blink-182 έχουν αποκτήσει φιλικές σχέσεις με καλλιτέχνες από διάφορα είδη μουσικής, όπως και με τη Miley Cyrus με την οποία παραλίγο να συνεργαστούν στο τελευταίο άλμπουμ τους, το «NINE».

Πρόσφατα διέρρευσε στο διαδίκτυο απόσπασμα από μία νέα εκδοχή του τραγουδιού «I Really Wish I Hated You» του αμερικανικού συγκροτήματος στην οποία συμμετείχε η Miley Cyrus.

Ο Mark Hoppus των blink-182 μίλησε για το τραγούδι κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έκανε το περασμένο σαββατοκύριακο στο Twitch με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το Νοσοκομείο Παίδων του Λος Άντζελες.

Όταν θεατής τον ρώτησε για το απόσπασμα που ήρθε στην επιφάνεια, ο Hoppus απάντησε: «Διέρρευσε; θα επιστρέψω αμέσως και θα μιλήσουμε για αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η ιστορία…»

«Μάλλον ξέρω ποια είναι η ιστορία με την εκδοχή του “I Really Wish I Hated You” με τη Miley Cyrus, όμως δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχε διαρρεύσει. οπότε προσπαθώ να βρω απαντήσεις», διευκρίνισε συνεχίζοντας.

Mark confirmed that Miley Cyrus sang on an unreleased version of I Really Wish I Hated You.

More highlights from yesterday's Twitch stream, including Scott Raynor, +44, Dude Ranch demos, and A Letter To Elise cover, can be found here: https://t.co/Qd3y4PtllB pic.twitter.com/XwFaFqSSBK

— blink-182 Italia (@blink182italia) April 13, 2020