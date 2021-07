Οι Bleachers του Jack Antonoff συναντούν τη Lana Del Rey στο single «Secret Life»

Ο Jack Antonoff και η Lana Del Rey θέλουν να αποκτήσουν μία «μυστική ζωή».

Οι Bleachers του Jack Antonoff συνεργάζονται με τη Lana Del Rey στο νέο single «Secret Life».

Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Bleachers, με τίτλο «Take The Sadness Out Of Saturday Night», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music αυτήν την Παρασκευή, 30 Ιουλίου.

Το «Secret Life» βρίσκει τον Jack Antonoff να τραγουδά για την επιθυμία του να αποκτήσει μία λιγότερο χαοτική και περισσότερο σταθερή σχέση: «Θέλω απλώς μια μυστική ζωή, όπου εσύ και εγώ μπορούμε να βαρεθούμε μέχρι πλήξης».

Η Lana Del Rey προσθέτει με την αιθέρια χροιά της φωνής του: «Απλώς θέλω να έχω μαζί σου μία μυστική ζωή / Επειδή έχω κουραστεί να κυνηγάω όλα αυτά τα άγια φαντάσματα / Προσπαθώ να σου πω ότι σε θέλω περισσότερο».

Όπως σημείωσε ο Jack Antonoff σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Rolling Stone», η Lana Del Rey έχει συμμετάσχει επίσης «Don’t Go Dark» από το άλμπουμ «Take The Sadness Out Of Saturday Night».

Να σημειωθεί ότι ο Jack Antonoff ήταν ο κύριος παραγωγός στα δύο τελευταία άλμπουμ της Lana Del Rey, στο «Norman Fucking Rockwell!» (2019) και στο «Chemtrails Over The Country Club» (2021).

Πριν το «Secret Life», το έδαφος για το άλμπουμ «Take The Sadness Out Of Saturday Night» των Bleachers είχαν στρώσει singles όπως το «How Dare You Want More», το «Stop Making This Hurt», το «45» και το «Chinatown» με τη συμμετοχή του Bruce Springsteen.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του «Take The Sadness Out Of Saturday Night» οι Bleachers συνεργάστηκαν με την πιτσαρία Jersey City Razza για την παραγωγή και πώληση μίας σάλτσας ντομάτας με τις καλύτερες ντομάτες του Νιου Τζέρσεϊ. Η σάλτσα διατίθεται ως μέρος ενός ειδικού πακέτου περιορισμένης έκδοσης στο Bleachersmusic.com.