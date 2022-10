BLACKPINK: Ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδεία τους με την Jennie να παρουσιάζει ένα ακυκλοφόρητο σόλο τραγούδι

Δείτε βίντεο από την έναρξη της παγκόσμιας περιοδεία των BLACKPINK από τη Σεούλ.

Οι BLACKPINK ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδεία τους από τη Σεούλ, με την Jennie να επιφυλάσσει μία απρόσμενη έκπληξη στο κοινό και να παρουσιάζει ζωντανά ένα ακυκλοφόρητο σόλο τραγούδι.

Το συγκρότημα K-pop ξεκίνησε την περιοδεία του για την προώθηση του νέο άλμπουμ του «Born Pink» από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο της Νότιας Κορέας το το Σάββατο 15 Οκτωβρίου.

Οι BLACKPINK έδωσαν άλλη μια συναυλία στον ίδιο χώρο την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, προτού κατευθυνθούν στη Βόρεια Αμερική για μια σειρά συναυλιών.

Η Jennie, η Jisoo, η Lisa και η Rosé και θα επισκεφθούν στη συνέχεια την Ευρώπη, στην οποία θα συνεχίσουν τις συναυλίες του μέχρι τα τέλη του 2022. Το συγκρότημα έχει επίσης προγραμματισμένες συναυλίες στην Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη και στην Ταϊλάνδη το 2023.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη δισκογραφική τους εταιρεία YG Entertainment, «για τη μεγαλύτερη παγκόσμια περιοδεία στην ιστορία των K-pop γυναικείων συγκροτημάτων».

Οι BLACKPINK τραγούδησαν συνολικά 23 τραγούδια κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πολλά τραγούδια από το νέο άλμπουμ τους «Born Pink», όπως τα «Shut Down», «Pink Venom», «Typa Girl» και «Yeah Yeah Yeah» και το σόλο τραγούδι «Hard To Love» της Rosé, καθώς και κάποιες από τις σόλο δουλειές των μελών του συγκροτήματος.

Επιπλέον, η Jennie τραγούδησε ένα ακυκλοφόρητο σόλο τραγούδι «Moonlight».

Ενώ η Rosé και η Lisa έκαναν κατά τη διάρκεια του 2021 τα πρώτα τους σόλο βήματα στη δισκογραφία, η Jennie και η Jisso δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη τις δικές τους δουλειές.

Τον περασμένο μήνα οι BLACKPINK έγιναν το πρώτο γυναικείο K-pop συγκρότημα που έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200, χάρη στο νέο άλμπουμ τους «Born Pink», που κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι BLACKPINK είναι επίσης το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του chart του Billboard 200 από το 2008.

Παράλληλα, οι BLACKPINK έγιναν πρόσφατα το πρώτο όνομα της K-pop μουσικής σκηνής που έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο του Καλύτερο Βίντεο (με το «Pink Venom») στα MTV Europe Music Awards, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα.

Το πρόγραμμα των BLACKPINK

1. How You Like That

2. Pretty Savage

3. Whistle

4. Don’t Know What To Do

5. Lovesick Girls

6. Kill This Love

7. Crazy Over You

8. Playing With Fire

9. Tally

10. Pink Venom

11. Liar (Camila Cabello) (Jisoo)

12. Moonlight (Jennie)

13. Hard To Love (Rosé)

14. On The Ground (Rosé)

15. LALISA (Lisa)

16. MONEY (Lisa)

17. Shut Down

18. Typa Girl

19. DDU-DU DDU-DU

20. Forever Young

21. BOOMBAYAH

22. Yeah Yeah Yeah

23. As If It’s Your Last