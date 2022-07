Οι BLACKPINK θα παρουσιάσουν το single «Ready For Love» στη συναυλία τους στο PUBG Mobile

Η εικονική συναυλία των BLACKPINK θα μεταδοθεί στο PUBG Mobile για το κοινό παγκοσμίως στις 30 και 31 Ιουλίου.

Οι BLACKPINK πρόκειται να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους «The Virtual» στο παιχνίδι PUBG Mobile ένα νέο αποκλειστικό single με τίτλο «Ready For Love».

Η YG Entertainment εξέδωσε επίσημη δήλωση προς το νοτιοκορεατικό OSEN στις 22 Ιουλίου, με την οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συναυλίας «BLACKPINK X PUBG Mobile 2022 In-Game Concert: [THE VIRTUAL]» στο πλαίσιο της συνεργασίας του γυναικείου συγκροτήματος με το παιχνίδι για κινητά που ξεκίνησε πέρυσι.

Οι BLACKPINK αναμένεται να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τον τίτλο «Ready For Love», το οποίο θα το τραγουδήσουν τα in-game avatars των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος της K-pop.

Το «mega hit parade» των BLACKPINK θα παρουσιαστεί επίσης για πρώτη φορά στο «The Virtual».

«Το γοητευτικό pop τραγούδι έχει ένα δροσερό drop στο ρεφρέν που σπάει τη στατική ροή του λυρικού ήχου του πιάνου», ανέφερε η YG Entertainment στη δήλωσή της, σχηματίζοντας την πρώτη εικόνα για το «Ready For Love».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι BLACKPINK ετοιμάζουν εικονική συναυλία στο PUBG Mobile

Η εικονική συναυλία «The Virtual» των BLACKPINK θα μεταδοθεί για πρώτη φορά στο PUBG Mobile για το κοινό της Νότιας Κορέας σε δύο διαφορετικές ημέρες, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου αντίστοιχα. Η συναυλία θα μεταδοθεί στο PUBG Mobile για το κοινό στον υπόλοιπο κόσμο το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Αν και δεν πρόκειται για επίσημη μουσική κυκλοφορία, το «Ready For Love» θα αποτελέσει το πρώτο τραγούδι που παρουσιάζουν οι BLACKPINK μετά την τελευταία δισκογραφική δουλειά τους, το «THE ALBUM» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 και περιείχε το single «How You Like That».

Ωστόσο, η YG Entertainment ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι BLACKPINK σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν νέα μουσική τον Αύγουστο.

Στα σχέδια των BLACKPINK για το 2022 είναι επίσης μία εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία, που διαφημίζεται από την YG ως «η μεγαλύτερη παγκόσμια περιοδεία στην ιστορία των γυναικείων K-pop συγκροτημάτων».

Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης, οι BLACKPINK βρίσκονταν στα «τελικά στάδια ηχογράφησης ενός νέου άλμπουμ», το οποίο θα δώσει το έναυσμα για «ένα συνεχές πρότζεκτ μεγάλης κλίμακας που θα εκταθεί σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους».