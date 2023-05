Οι BLACKPINK θα κυκλοφορήσουν το νέο τραγούδι «The Girls» για το δικό τους mobile game

«Έρχεται σύντομα» το τραγούδι για το νέο mobile game των BLACKPINK.

Οι BLACKPINK έδωσαν στη δημοσιότητα ένα teaser για ένα νέο τραγούδι με τίτλο «The Girls».

Το «The Girls» είναι το soundtrack του νέου mobile game του γυναικείου συγκροτήματος της K-pop, «BLACKPINK The Game», το οποίο είναι διαθέσιμο επίσημα για download από τις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Στο ολοκαίνουργιο teaser για «The Girls» τα μέλη των BLACKPINK εμφανίζονται με τα animated avatars τους από το παιχνίδι να χορεύουν υπό τους ήχους ενός αποσπάσματος του τραγουδιού.

«Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls», τραγουδούν στο teaser, το οποίο ολοκληρώνεται με τη φράση «έρχεται σύντομα».

Το παιχνίδι για κινητά «BLACKPINK The Game», το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Takeone Company, δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να γίνουν μάνατζερ του συγκροτήματος και διαθέτει επίσης γρίφους, μίνι-παιχνίδια και άλλο αποκλειστικό περιεχόμενο.

«Οι παίκτες θα γνωρίσουν τις άγνωστες πλευρές της BLCKPINK με διάφορους τρόπους. Ελπίζουμε ότι όλοι οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο θα μπορέσουν να απολαύσουν το παιχνίδι», σχολίασε η εταιρεία του συγκροτήματος, YG Entertainment.

Το «BLACKPINK The Game» επιτρέπει στους παίκτες να γίνουν μάνατζερ των BLACKPINK και να διευθύνουν τη δική τους δισκογραφική εταιρεία.

Οι παίκτες καλούνται να λύσουν γρίφους για να ελευθερώσουν το πρόγραμμα των BLACKPINK, να αναπτύξουν τα μέλη του συγκροτήματος μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών τμημάτων και να συλλέξουν/να αναβαθμίσουν αποκλειστικά photo και video cards του συγκροτήματος.

Επίσης, οι παίκτες μπορούν επίσης να αλλάξουν την εμφάνιση των μελών του συγκροτήματος μέσα από μία εντυπωσιακή ποικιλία 1.000 ρούχων και να παίξουν μίνι-παιχνίδια σε πραγματικό χρόνο με τους φίλους τους στο BLACKPINK WORLD και να γνωρίσουν νέους φίλους σε πραγματικό χρόνο

Το «BLACKPINK The Game» είναι διαθέσιμο τόσο στο Google Play όσο και στο App Store.

Το «The Girls» είναι το πρώτο τραγούδι που θα κυκλοφορήσουν οι BLACKPINK μετά το επιτυχημένο δεύτερο άλμπουμ τους «Born Pink» (Σεπτέμβριος 2022), το οποίο περιείχε singles όπως το «Pink Venom» και το «Shut Down».

Εν τω μεταξύ, η Lisa των BLACKPINK συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Taeyang των Big Bang στο τραγούδι «Shoong!» από το νέο ΕP του «Down To Earth».

Επίσης, η Jennie παρουσίασε πρόσφατα κατά τη διάρκεια ενός πάρτι για την παρουσίαση της νέας capsule συλλογής της με την Calvin Klein στη Νότια Κορέα ένα απόσπασμα από ένα νέο τραγούδι που έχει ηχογραφήσει με τον The Weeknd.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραγούδι, με τον άγνωστο ακόμη τίτλο, θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της νέας σειράς «The Idol» του The Weeknd για το HBO, στην οποία συμμετέχει και η Jennie των BLACKPINK.