BLACKPINK: Στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ των BLACKPINK.

Οι BLACKPINK μπαίνουν στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του γυναικείου συγκροτήματος της K-pop θα έχει τον τίτλο «The Album» και θα κυκλοφορήσει από την YG Entertainment και την Interscope Records / Universal Music την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Μια ανάσα πριν την άφιξη του άλμπουμ, οι Jennie, Rosé, Jisoo και Lisa θα πραγματοποιήσουν ένα livestream στην κορεατική εφαρμογή VLive για να ολοκληρώσουν μαζί με το κοινό τους την αντίστροφη μέτρηση.

Παράλληλα οι BLACKPINK ανακοίνωσαν ότι το επόμενο single από το «The Album» θα ονομάζεται «Lovesick Girls», χωρίς να αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης το γκρουπ μοιράστηκε μία σειρά από «concept teaser videos» για να αυξήσει την προσμονή των θαυμαστών του για την κυκλοφορία του «The Album».

Σε κάθε βίντεο εμφανίζεται ένα διαφορετικό μέλος των BLACKPINK να περπατά σε ένα άδειο πάρκινγκ, ενώ δημιουργήθηκε και ένα βίντεο στο οποίο τα τέσσερα κορίτσια εμφανίζονται μαζί.

Στο τέλος του κάθε βίντεο ακούγεται το ίδιο σύντομο μουσικό απόσπασμα.

Στο «The Album» των BLACKPINK θα συμπεριλαμβάνονται τόσο το «How You Like That» όσο και το «Ice Cream» σε συνεργασία με τη Selena Gomez, δύο singles που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του «The Album», στις 14 Οκτωβρίου, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ «BLACKPINK: Light Up the Sky» που ασχολείται με το γυναικείο συγκρότημα από τη Νότια Κορέα.

Οι BLACKPINK είχαν αρχικά προγραμματίσει μια παγκόσμια περιοδεία για το φετινό καλοκαίρι, όμως η πανδημία ακύρωσε τα σχέδιά τους και τους έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τον επιπλέον χρόνο για να τελειοποιήσουν το επερχόμενο άλμπουμ τους.

«Νομίζω ότι μας έκανε να επικεντρωθούμε στο να ολοκληρώσουμε το άλμπουμ και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να δώσουμε στους θαυμαστές μας και να το τελειοποιήσουμε», δήλωσε η Rosé κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης με τον Zane Lowe του Apple Music.

«Αυτό το άλμπουμ μπορεί να φέρει πολύ φως και ενέργεια σε όλους όσοι έχουν κολλήσει στο σπίτι και δεν ξέρουν τι να κάνουν, ελπίζω ότι θα τους κάνει πιο χαρούμενους», πρόσθεσε.