Το κορυφαίο γυναικείο συγκρότημα της K-Pop BLACKPINK ξεκίνησε την περιοδεία του, χθες βράδυ, με μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη παράσταση.

Οι BLACKPINK άνοιξαν την περιοδεία τους στο «Manchester Arena», την παραμονή της διετούς επετείου από την τραγική τρομοκρατική επίθεση.

Το γυναικείο γκρουπ απέδωσε φόρο τιμής στα θύματα και τους επιζώντες της επίθεσης στέλνοντας την «αγάπη και τις προσευχές» τους σε όλους.

Στις 22 Μαΐου 2017, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε βόμβα έξω από την αρένα, όπου εκείνη τη στιγμή έδινε μεγάλη συναυλία η Ariana Grande.

Από την βομβιστική επίθεση έχασαν τη ζωή τους 23 άνθρωποι ανάμεσά τους και παιδιά.

"the girls paid respect to the victims of the manchester attack by not performing certain songs that could remind people of the tragedy of two years ago"

