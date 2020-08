BLACKPINK και Selena Gomez προσφέρουν το πιο απολαυστικό «Ice Cream»

Μια συνεργασία δροσιστική και φρέσκια όσο οι BLACKPINK και η Selena Gomez.

Οι BLACKPINK και η Selena Gomez κερνάνε το πιο δροσιστικό παγωτό και αποκαλύπτουν την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους στο ολοκαίνουργιο single «Ice Cream».

Οι BLACKPINK είναι αναμφισβήτητα το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα στη ραγδαία αναπτυσσόμενη σκηνή της K-pop μουσικής. Από την πρώτη εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα το 2016 μέχρι σήμερα, το γκρουπ που αποτελείται από τις ταλαντούχες και δυναμικές Jisoo, Jennie, Lisa και Rosé επαναπροσδιορίζει με κάθε βήμα του τις δυνατότητες της K-pop.

Το «Ice Cream» είναι το δεύτερο single που προαναγγέλλει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «BLACKPINK: The Album», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, ενώ διαδέχεται το «How You Like That», που ήδη μετρά σχεδόν μισό δισεκατομμύριο προβολές μέσα σε δύο μήνες από την κυκλοφορία του.

Η λαμπερή Selena Gomez είναι μία από τις μεγαλύτερες pop stars του πλανήτη. Σε ηλικία 28 ετών, αλλά με μακρά σταδιοδρομία, έχει μία ισχυρή βάση κοινού με δεκάδες εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, για τους οποίους αποτελεί πρότυπο.

Τον προηγούμενο Ιανουάριο κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά της, με την τίτλο «Rare», με την οποία κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα της την κορυφή του Billboard 200.

Αυτή είναι η τρίτη σύμπραξη με δυτικό καλλιτέχνη που πραγματοποιούν BLACKPINK. Το κουαρτέτο έχει συνυπάρξει με την Dua Lipa στο τραγούδι της «Kiss And Make Up» και έχει συναντήσει επίσης τη Lady Gaga στο τραγούδι «Sour Candy» από το πρόσφατο άλμπουμ της «Chromatica».

Η συνεργασία με τη Selena Gomez δίνει στις BLACKPINK τη δυνατότητα να εδραιώσουν περαιτέρω την παρουσία τους στη δυτική σκηνή, όπου έχουν κερδίσει ήδη ένα αξιόλογο κομμάτι του κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Gomez δεν η μοναδική pop star που εμπλέκεται στο «Ice Cream». Το τραγούδι υπογράφουν οι Ariana Grande, Selena Gomez, Mr. Franks, Victoria Monét, Teddy Park, 24, Bekuh BOOM και TBHits.

Το «Ice Cream», το οποίο κυκλοφορεί από την YG Entertainment και την Interscope Records / Universal Music, συνοδεύεται από ένα απολαυστικό music video γεμάτο φωτεινά χρώματα και επιρροές από τα ’70s και το pin-up στιλ της εποχής.