BLACKPINK: Reality show για τη δημιουργία του άλμπουμ «Born Pink»

Οι BLACKPINK θα αναδείξουν μία «φυσική και εντελώς διαφορετική πλευρά της γοητείας τους».

Οι BLACKPINK πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν σε ένα νέο reality show που καταγράφει την προετοιμασία του νέου άλμπουμ τους «Born Pink».

Το συγκρότημα προανήγγειλε το reality show μέσω ενός βίντεο με τον αινιγματικό τίτλο «B.P.M.» που ανέβασε στο επίσημο κανάλι του στο YouTube την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο αποκαλύφθηκε ότι το «B.P.M.» είναι ένα ακρωνύμιο της φράση «Born Pink Memories» και στη συνέχεια ακολούθησαν εικόνες από ένα ντουλάπι αρχείων γεμάτο με ρολά από φιλμ και φωτογραφίες των BLACKPINK.

Το βίντεο, διάρκειας 31 δευτερολέπτων, ολοκληρώνεται με τη σημείωση ότι το πρότζεκτ, η φύση του οποίου δεν ήταν ξεκάθαρη στο teaser, θα «ερχόταν σύντομα».

Σε δήλωσή της προς τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας νωρίτερα σήμερα (2 Δεκεμβρίου), η εταιρεία ψυχαγωγίας YG Entertainment ανακοίνωσε ότι το «B.P.M.» είναι ο τίτλος του νέου reality show των BLACKPINK.

Το «B.P.M.» θα περιλαμβάνει υλικό από τα παρασκήνια των προετοιμασιών του «Born Pink». και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν οι BLACKPINK μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

«Οι BLACKPINK θα αναδείξουν μία φυσική, εντελώς διαφορετική πλευρά της γοητείας τους από εκείνη που παρουσιάζουν στη σκηνή», ανέφερε η YG Entertainment για το επερχόμενο ριάλιτι του συγκροτήματος, σύμφωνα με τη μετάφραση του Soompi.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας του «B.P.M.» ούτε η πλατφόρμα ή οι πλατφόρμες στις οποίες θα κυκλοφορήσει.

Το «B.P.M.» είναι το επόμενο reality show του συγκροτήματος μετά το «24/365 with BLACKPINK» του 2020. Εκείνη η σειρά, που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη για streaming στο YouTube, περιείχε υλικό από τα παρασκήνια των προετοιμασιών των BLACKPINK για την κυκλοφορία των τραγουδιών «How You Like That» και «Ice Cream», καθώς και στιγμές από την καθημερινή ζωή των μελών του συγκροτήματος.

Εν τω μεταξύ, οι BLACKPINK είναι μεταξύ των κορυφαίων K-pop καλλιτεχνών στο Spotify και το Shazam φέτος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Apple, η Lisa βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τα 25 K-pop τραγούδια με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam φέτος με το σόλο τραγούδι της «Money», ενώ το «Pink Venom» των BLACKPINK ήταν πέμπτο στη λίστα.

Επίσης, το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 50 K-pop τραγούδια με τα περισσότερα streams για το 2022 με το «Pink Venom» να βρίσκεται στο No. 3 και το «Money» να ακολουθεί στο Νο. 4.