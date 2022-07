Οι BLACKPINK αποκαλύπτουν το music video του «Ready For Love»

Οι BLACKPINK εξερευνούν νέους εικονικούς κόσμους στο video του «Ready For Love».

Οι BLACKPINK κυκλοφόρησαν το νέο single τους «Ready For Love», στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας τους με το PUBG Mobile.

Το γυναικείο συγκρότημα της K-pop παρουσίασε για πρώτη φορά το «Ready For Love», ένα τραγούδι με EDM στοιχεία, κατά τη διάρκεια της εικονικής συναυλίας που έδωσε στο περιβάλλον του παιχνιδιού PUBG Mobile την προηγούμενη εβδομάδα.

Το music video για το «Ready For Love» περιλαμβάνει πλάνα από την εκτέλεση του τραγουδιού από τις BLACKPINK κατά τη διάρκεια της εικονικής συναυλίας με τίτλο «The Virtual» στο παιχνίδι για κινητά τηλέφωνα.

Τα εικονικά avatars της Rosé, της Jennie, της Lisa και της Jisoo διασχίζουν τεράστιους νέους κόσμους, οδηγούν μοτοσικλέτες και ανεβαίνουν στον ουρανό πάνω σε ροζ σύννεφα.

«Δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις τώρα / Δεν χρειάζεται να φοβάσαι / Δείξε μου το χρώμα της καρδιάς σου / Σε χρειάζομαι πραγματικά στον κόσμο μου / Άνοιξε τα μάτια σου, εδώ είμαι μπροστά σου», τραγουδούν η Jennie και η Rosé των BLACKPINK πριν δώσουν τη σκυτάλη στο ρεφρέν.

Η εικονική συναυλία «BLACKPINK X PUBG Mobile 2022 In-Game Concert: [THE VIRTUAL]» πραγματοποιήθηκε αρχικά στις 23 και 24 Ιουλίου και θα είναι επίσης διαθέσιμη για ολοήμερες επαναλήψεις στο περιβάλλον του παιχνιδιού το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Αν και δεν αποτελεί επίσημη κυκλοφορία, καθώς δεν είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming και στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής, το «Ready For Love» είναι το πρώτο τραγούδι των BLACKPINK μετά από σχεδόν δύο χρόνια και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, «The Album», που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και περιείχε το single «How You Like That».

Σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση της YG Entertainment, το συγκρότημα βρίσκεται στα «τελικά στάδια ηχογράφησης ενός νέου άλμπουμ», το οποίο θα δώσει το έναυσμα για «ένα συνεχές πρότζεκτ μεγάλης κλίμακας που θα εκταθεί σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους».

Στα σχέδια των BLACKPINK περιλαμβάνεται επίσης μία εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία, που διαφημίζεται από την YG ως «η μεγαλύτερη παγκόσμια περιοδεία στην ιστορία των γυναικείων K-pop συγκροτημάτων».