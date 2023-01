BLACKPINK: Το πρώτο K-pop συγκρότημα με ένα βίντεο που ξεπερνά τις 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube

Ακόμα ένα ορόσημο για τις BLACKPINK.

Οι BLACKPINK έγιναν το πρώτο συγκρότημα της K-pop που συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube για ένα μουσικό βίντεο, με το single «DDU-DU DDU-DU» του 2018.

Η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, η YG Entertainment, χρησιμοποίησε το Twitter νωρίτερα σήμερα (4 Ιανουαρίου) για να ανακοινώσει επίσημα ότι το μουσικό βίντεο του «DDU-DU DDU-DU» έφτασε τις 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Οι BLACKPINK, οι οποίες αποτελούνται από τις Jennie, Jisoo, Lisa και Rose, είναι το πρώτο K-pop συγκρότημα στην ιστορία που σημειώνει αυτό το επίτευγμα με ένα μόνο μουσικό βίντεο.

Το «DDU-DU DDU-DU» κατατάσσεται στη λίστα με τα music videos της K-pop μουσικής σκηνής με τις περισσότερες προβολές στο YouTube ακριβώς πίσω από τη viral επιτυχία «Gangnam Style» του Psy από το 2012, που διαθέτει αυτή τη στιγμή 4,6 δισεκατομμύρια προβολές.

Μετά το «DDU-DU DDU-DU» ακολουθεί άλλο ένα τραγούδι των BLACKPINK και το μουσικό βίντεο του «Kill This Love», το οποίο έχει συγκεντρώσει 1,7 δισεκατομμύρια προβολές.

Το «Kill This Love» είναι το δεύτερο βίντεο από συγκρότημα της K-pop με τις περισσότερες προβολές στο YouTube και το τρίτο βίντεο από καλλιτέχνη της K-pop με τις περισσότερες προβολές.

Το «Gangnam Style» του Psy έγινε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube που έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών, εγκαινιάζοντας το «Billion Views Club» του YouTube.

Εκτός από το «Kill This Love» και το «DDU-DU-DDU-DU», το ορόσημο έχει κατακτήσει και το «How You Like That» των BLACKPINK, το οποίο αυτή τη στιγμή μετράει 1,1 δισεκατομμύρια προβολές.

Οι BTS διαθέτουν επίσης αρκετά μουσικά βίντεο που έχουν ξεπεράσει τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, συμπεριλαμβανομένων των «DNA», «Boy With Luv», «Dynamite» και άλλα.

Το «DDU-DU DDU-DU» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018 και ήταν το lead single του πρώτου mini album των BLACKPINK, με τίτλο «Square Up».

Το τραγούδι συνοδευόταν από άλλα τρία B-sides – τα «Forever Young», «Really» και «See U Later». Και τα τέσσερα τραγούδια συνυπέγραψε και επιμελήθηκε ως παραγωγή ο εσωτερικός παραγωγός της YG Entertainment, Teddy.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, οι BLACKPINK κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους «Born Pink», με το οποίο έγιναν το πρώτο γυναικείο K-pop συγκρότημα που κυριαρχεί στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που ανέβηκε στο No. 1 του Billboard 200 μετά από 14 χρόνια.

Λίγο πριν την άφιξη του «Born Pink», οι BLACKPINK έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που ξεπέρασαν τους 80 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.