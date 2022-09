BLACKPINK: Το πρώτο γυναικείο K-pop συγκρότημα στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου

Το νέο άλμπουμ «Born Pink» των BLACKPINK έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι BLACKPINK έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα της K-pop που ανεβαίνει στο No. 1 του chart των άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νοτιοκορεατικό συγκρότημα κατέκτησε την πρώτη θέση των βρετανικών charts με το δεύτερο άλμπουμ του, «Born Pink», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου.

Οι BLACKPINK είχαν φτάσει προηγουμένως στο Νο. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το πρώτο τους άλμπουμ, το «The Album» του 2020.

Ο Martin Talbot, Διευθύνων Σύμβουλος της Επίσημη Εταιρείας charts του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχάρη με δήλωση του τις BLACKPINK.

«Η πρωτιά σε οποιοδήποτε είδους chart είναι ένα επίτευγμα που δεν πρόκειται να αφαιρεθεί ποτέ, οπότε το γεγονός ότι το νέο άλμπουμ τους “Born Pink” έγινε το πρώτο επίσημο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα γυναικείο συγκρότημα της K-pop είναι ένα φανταστικό επίτευγμα – και τις βάζει για πάντα στα βιβλία των ρεκόρ!», ανέφερε.

Το 2019, οι BTS έγιναν το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που ανέβηκε στο No. 1 του βρετανικού chart για τα άλμπουμ με το «Map of The Soul: Persona». Το 2020, το άλμπουμ τους «Map Of The Soul: 7» σημείωσε το ίδιο επίτευγμα και κυριάρχησε επίσης στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα με την πρωτιά του άλμπουμ «Born Pink», το νέο single «Shut Down» των BLACKPINK έκανε είσοδο στο No. 24 των βρετανικών charts. Το πρώτο single του άλμπουμ, το «Pink Venom» έκανε ντεμπούτο στο No. 22 του Ηνωμένου Βασιλείου όταν κυκλοφόρησε τον Αύγουστο.

Οι BLACKPINK έχουν συνολικά στο ενεργητικό τους 8 τραγούδια στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημείωσαν την καλύτερη επίδοσή τους με τη συμμετοχή τους στο τραγούδι «Sour Candy» της Lady Gaga από το άλμπουμ «Chromatica» (2020), το οποίο έφτασε στο No. 17.

Ωστόσο, το «How You Like That» είναι το τραγούδι που χάρισε στις BLACKPINK την υψηλότερη θέση στην οποία έχουν βρεθεί στο chart των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβαίνοντας στο No. 20.

Εκτός από το «Born Pink» (No. 1) και το «The Album» (No. 2), στο charts των άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εμφανιστεί επίσης το EP «Kill This Love» των BLACKPINK το 2019, το οποίο έφτασε στο No. 40.