Το «Pink Venom» είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «Born Pink» των BLACKPINK.

Το νέο single των BLACKPINK είναι προ των πυλών.

Το συγκρότημα της K-pop, το οποίο αποτελείται από τις Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa, ανακοίνωσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι το πολυαναμενόμενο νέο τραγούδι του θα έχει τον τίτλο «Pink Venom» και αποκάλυψε επίσης την ημερομηνία της κυκλοφορίας του.

Το «Pink Venom», το οποίο θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ «Born Pink» των BLACKPINK, θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως από την YG Entertainment την Παρασκευή 19 Αυγούστου. Το single είναι διαθέσιμο για pre-save στις υπηρεσίες streaming εδώ.

Στα τέλη του Ιουλίου, οι BLACKPINK δημοσίευσαν ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων με το προανήγγειλαν το δεύτερο άλμπουμ τους και μία νέα – φιλόδοξη – διεθνή περιοδεία, που χαρακτηρίζεται ως «η μεγαλύτερη περιοδεία στην ιστορία των γυναικείων K-pop συγκροτημάτων».

Το νέο άλμπουμ των BLACKPINK, που θα έχει τον τίτλο «Born Pink», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ η παγκόσμια περιοδεία του γυναικείου συγκροτήματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Το «Pink Venom» είναι το πρώτο επίσημο single των BLACKPINK μετά από σχεδόν δύο χρόνια και την κυκλοφορία του «The Album», της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς του, τον Οκτώβριο του 2020.

Το «The Album» περιείχε τα τραγούδια «Lovesick Girls» and «How You Like That» και έγινε το πρώτο άλμπουμ από ένα γυναικείο συγκρότημα της K-pop που σημείωσε πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου.

Πριν λίγες ημέρες, οι BLACKPINK μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους το νέο τραγούδι «Ready For Love».

Οι BLACKPINK παρουσίασαν για πρώτη φορά το «Ready For Love» στην πρόσφατη in-game εικονική συναυλία τους για το PUGB Mobile με τίτλο «The Virtual», στην οποία τα μέλη συγκροτήματος τραγούδησαν επίσης ένα medley από τις επιτυχίες τους μέσω των εικονικών εκδοχών τους.

Το single «Pink Venom» θα αποκαλύψει τις προθέσεις του γκρουπ για το νέο άλμπουμ του.

Σύμφωνα την YG Entertainment, ο τίτλος «Born Pink» του επερχόμενου άλμπουμ των BLACKPINK «υπαινίσσεται την ταυτότητα» του συγκροτήματος, «η οποία δεν είναι ποτέ συνηθισμένη και θα αποπνέει μια θανάσιμη αύρα».