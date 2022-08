BLACKPINK: Το «Pink Venom» έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στο YouTube για το 2022

Οι BLACKPINK γράφουν ιστορία για άλλη μία φορά.

Οι BLACKPINK έσπασαν άλλο ένα ρεκόρ με το νέο single τους «Pink Venom», το οποίο έγινε το μουσικό βίντεο με τις περισσότερες προβολές στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του στο YouTube για το 2022.

Το music video για το νέο τραγούδι του γυναικείου συγκροτήματος της K-pop συγκέντρωσε τον εντυπωσιακό αριθμό των 86,2 εκατομμυρίων προβολών μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία του YouTube στις 07:00 της Παρασκευής 19 Αυγούστου (σε ώρα Ελλάδας).

Το «Pink Venom» ξεπέρασε το όριο των 100 εκατομμυρίων προβολών μέσα σε 30 ώρες από την κυκλοφορία του.

Οι θαυμαστές των BLACKPINK, ή αλλιώς BLINKs, έκαναν επίσης 6 εκατομμύρια likes στο «Pink Venom» στο YouTube κατά τη διάρκεια του πρώτου εικοσιτετράωρου από την πρεμιέρα του στην πλατφόρμα.

Το «Pink Venom» σημείωσε το τέταρτο καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών στο YouTube, ακριβώς πίσω από το μουσικό βίντεο για το «How You Like That» των BLACKPINK, το οποίο προβλήθηκε 86,3 εκατομμύρια φορές τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του, τον Ιούνιο του 2020.

Στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας με τα μουσικά βίντεο που έχουν πραγματοποιήσει το καλύτερο ντεμπούτο στο YouTube εξακολουθούν να κυριαρχούν οι BTS.

To μουσικό βίντεο του «Butter» συγκέντρωσε 108,2 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του, τον Μάιο του 2021 και το βίντεο του «Dynamite» κατέγραψε 101,1 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εικοσιτετράωρο μετά την πρεμιέρα του, τον Αύγουστο το 2020.

Το «Ice Cream» των BLACKPINK σε συνεργασία με τη Selena Gomez, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης τον Αύγουστο του 2020, βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 79,0 εκατομμύρια προβολές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις 10 από τις 11 πρώτες θέσεις των μουσικών βίντεο που έχουν σημειώσει το καλύτερο ντεμπούτο στο YouTube τις καταλαμβάνουν ονόματα της K-pop – και συγκεκριμένα οι BTS, οι BLACKPINK και η Lisa των BLACKPINK.

Το μοναδικό όνομα της λίστας που δεν προέρχεται από τον χώρο της K-pop βρίσκεται στο No. 10 και είναι η Taylor Swift με το «Me!» με τη συμμετοχή του Brendon Urie των Panic! At The Disco, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019.

Το YouTube δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τον τελικό αριθμό των προβολών που συγκέντρωσε το μουσικό βίντεο του «Pink Venom» τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του, ωστόσο ο τίτλος του καλύτερου ντεμπούτο του για το 2022 δεν απειλείται.

Το «Pink Venom» είναι το lead single από το νέο άλμπουμ των BLACKPINK με τίτλο «Born Pink» που θα κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Τα μουσικά βίντεο με το καλύτερο ντεμπούτο στο YouTube

1. «Butter» – BTS / 108,2 εκατομμύρια προβολές

2. «Dynamite» – BTS / 101,1 εκατ.

3. «How You Like That» – BLACKPINK / 86,3 εκατ.

4. «Pink Venom» – BLACKPINK / 86,2 εκατ.

5. «Ice Cream» – BLACKPINK & Selena Gomez / 79,0 εκατ.

6. «Boy with Luv» – BTS (feat. Halsey) / 74,6 εκατ.

7. «Lalisa» – Lisa / 73,6 εκατ.

8. «Permission to Dance» – BTS / 72,3 εκατ.

9. «Life Goes On» – BTS / 71,6 εκατ.

10. «Me!» – Taylor Swift (feat. Brendon Urie) / 65,2 εκατ.

11. «Lovesick Girls» – BLACKPINK / 61,4 εκατ.