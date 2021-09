Οι BLACKPINK έχουν πλέον το μουσικό κανάλι με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube

Οι BLACKPINK ξεπέρασαν σε αριθμό συνδρομητών τον Justin Bieber.

Οι BLACKPINK σημείωσαν ένα σπουδαίο επίτευγμα στο YouTube.

Το γυναικείο συγκρότημα της K-pop ξεπέρασε τον αριθμό των 66 εκατομμυρίων συνδρομητών στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, με τις BLACKPINK να αποτελούν πλέον το όνομα του μουσικού στερεώματος με τους περισσότερους ακόλουθους στη δημοφιλή πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο.

Το ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος ο Justin Bieber, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με 65,1 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του στο YouTube, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ένα ακόμη μουσικό σχήμα της K-pop σκηνής, οι BTS, με 57,7 εκατομμύρια συνδρομητές.

Σε ανακοίνωσή τους, οι BLACKPINK χαρακτηρίζουν το επίτευγμα «απίστευτο».

«Είναι μια πολύτιμη στιγμή που μας χάρισαν οι BLINKS μας. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή την τιμή σε όλους τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο που μας αγαπούν και μας υποστηρίζουν συνεχώς», αναφέρει το συγκρότημα.

«Οι BLINKS μας συνέβαλαν τα μέγιστα στην επίτευξη αυτού του κατορθώματος, επομένως ελπίζουμε να χαρούν και εκείνοι αυτή την τιμή. Η πλατφόρμα του YouTube αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τους θαυμαστές μας κάτω από την πρωτόγνωρη κατάσταση (της πανδημίας)», συνεχίζουν οι BLACKPINK.

«Θα συνεχίσουμε να φέρνουμε θετικότητα και μεγάλη ενέργεια μέσω της μουσικής και των βίντεο μας», υπόσχονται.

Το κανάλι των BLACKPINK στο YouTube δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια και τρεις μήνες, στις 28 Ιουνίου 2016.

Οι BLACKPINK, οι οποίες αποτελούνται από τις Jennie, Jisso, Lisa και Rosé, καταλαμβάνουν επίσης τέσσερις θέσεις στη λίστα με τα δέκα μουσικά βίντεο που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες προβολές τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας τους.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «How You Like That» (86,3 εκατομμύρια προβολές) και στην τέταρτη θέση ακολουθεί το «Ice Cream» με τη Selena Gomez (79 εκατομμύρια προβολές), στην ένατη θέση της λίστας είναι το «Lovesick Girls» (61,4 εκατομμύρια προβολές) και η δέκατη θέση ανήκει στο «Kill This Love» (56,7 εκατομμύρια προβολές).

Επιπλέον, τέσσερα μουσικά βίντεο των BLACKPINK έχουν σπάει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Πρόκειται για το «Ddu-Du Ddu-Du» (1,7 δισεκατομμύρια προβολές), το «Kill This Love» (1,39 δισεκατομμύρια προβολές), το «Boombayah» (1,26 δισεκατομμύρια προβολές) και το «As if It’s Your Last» (1,07 δισεκατομμύρια προβολές).

Σχεδόν 960 εκατομμύρια προβολές διαθέτει αυτή τη στιγμή το «How You Like That».

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, οι BLACKPINK έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 9,7 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως στο YouTube και είναι ανάμεσα στους 10 καλλιτέχνες με τις περισσότερες προβολές στον κόσμο.