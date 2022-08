Τα MTV VMA 2022 θα υποδεχθούν τα πιο καυτά ονόματα του μουσικού στερεώματος.

Οι BLACKPINK, ο Jack Harlow, η Lizzo και οι Måneskin είναι τα νέα ονόματα καλλιτεχνών που ανακοινώθηκαν για τα MTV Video Music Awards 2022.

Πριν από λίγες ημέρες, το MTV ανακοίνωσε ότι στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων θα εμφανιστούν επίσης οι Anitta, J Balvin, Marshmello & Khalid και Panic! At The Disco.

Οι BLACKPINK θα πραγματοποιήσουν την πρώτη παρουσίαση του νέου single τους «Pink Venom», η Lizzo αναμένεται να ερμηνεύσει το τραγούδι «2 Be Loved» από το πρόσφατο άλμπουμ της «Special» και οι Måneskin θα παρουσιάσουν την τελευταία επιτυχία τους «Supermodel».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνιση του Jack Harlow. Ο ράπερ εμφανίστηκε μαζί τον Lil Nas X στα περσινά MTV VMA, ερμηνεύοντας το single τους «Industry Baby».

Ο Jack Harlow, ο Kendrick Lamar και ο Lil Nas X προηγούνται στις υποψηφιότητες των MTV Video Music Awards 2022 με επτά υποψηφιότητες ο καθένας. Ακολουθούν οι Doja Cat και Harry Styles ακολουθούν με έξι υποψηφιότητες, ενώ οι Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift και the Weeknd έχουν αποσπάσει από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Video Music Awards (@vmas)

Η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta θα κάνει το ντεμπούτο της στα MTV Video Music Awards με την πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση του επιτυχημένου τραγουδιού της «Envolver».

Ο βετεράνος Κολομβιανός καλλιτέχνης J Balvin θα επιστρέψει στα MTV VMA για πρώτη φορά μετά τη συνεργασία του επί σκηνής με τον Bad Bunny για το «Que Pretendes» το 2019, για να τραγουδήσει ζωντανά το «Nivel de Perreo» με τον Ryan Castro.

Ο Marshmello και ο Khalid θα ανέβουν μαζί στη σκηνή για να παρουσιάσουν τη συνεργασία τους στο «Numb».

Οι Panic! At The Disco επιστρέφουν στη σκηνή των MTV Video Music Awards για πρώτη φορά μετά το 2018 για να τραγουδήσουν το single «Middle Of A Breakup» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Viva Las Vengeance».

Το συγκρότημα του Brendon Urie, το οποίο έχει προταθεί για εννέα βραβεία στα MVA VMA και σημείωσε την πρώτη του νίκη του 2005 κερδίζοντας το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς, είναι υποψήφιο φέτος για το Καλύτερο Εναλλακτικό Βίντεο με το ομότιτλο τραγούδι του «Viva Las Vengeance», στην πρώτη του υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία.

Στη σκηνή των βραβείων θα ανέβει για τη δική της εμφάνιση και η Nicki Minaj, η οποία θα βραβευθεί φέτος με το περίφημο «Michael Jackson» Video Vanguard Award.

Τα MTV Video Music Awards 2022 θα πραγματοποιηθούν στο Prudential Center στο Newark του Νιού Τζέρσεϊ την Κυριακή 28 Αυγούστου.