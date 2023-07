Οι BLACKPINK κυκλοφορούν το δικό τους ρόφημα στα Starbucks

Οι BLACKPINK έρχονται τώρα και στα Starbucks.

Τα Starbucks ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται με το γυναικείου συγκρότημα της K-pop για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού ροφήματος και την κυκλοφορία μίας σειράς εμπορευμάτων περιορισμένης έκδοσης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα της αλυσίδας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού από τις 25 Ιουλίου.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το frappuccino με θέμα τις BLACKPINK.

Διαφήμιση

Το ρόφημα – που ονομάζεται επίσημα «BLACKPINK Strawberry Choco Cream Frappuccino» – περιέχει σιρόπι φράουλας, σάλτσα μαύρης σοκολάτας, σαντιγί σε ανοιχτό ροζ χρώμα και μία σοκολάτα σε σχήμα καρδιάς.

Επίσης, θα κυκλοφορήσει μία αποκλειστική συλλογή εμπορευμάτων με θέμα τις BLACKPINK.

Μεταξύ αυτών, έντεκα (11) διαφορετικές επιλογές σκευών ροφημάτων – καφέ στα χαρακτηριστικά μαύρα και ροζ χρώματα των BLACKPINK με διασκεδαστικά σχέδια και τους στίχους των τραγουδιών του συγκροτήματος.

Εκτός από τα σκεύη ροφημάτων, η συλλογή περιλαμβάνει μία επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα μεταφοράς, ένα στρώμα γιόγκα, μία θήκη διαβατηρίου, μπρελόκ και άλλα.

Τα προϊόντα Starbucks x BLACKPINK θα είναι διαθέσιμα στη Νότια Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ.

«Οι BLACKPINK είναι συνώνυμο μίας αυθεντικότητας που είναι τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, αποτελώντας μία δύναμη που εμπνέει και ξεπερνά γεωγραφίες και πολιτισμούς», δήλωσε η Emmy Kan, Ανώτερη Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος των Starbucks Ασίας-Ειρηνικού.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα αυτής της γενιάς, το οποίο ταυτίζεται με την εστίασή μας στην ανάταση των πελατών και των θαυμαστών μας μέσω της ανθρώπινης σύνδεσης για να δημιουργήσουμε μία αξέχαστη εμπειρία Starbucks», τόνισε.

«Με γνώμονα το κοινό μας πάθος για την παροχή απαράμιλλων εμπειριών, αυτή η συνεργασία θα προσφέρει νέα ενέργεια και ενθουσιασμό στους πελάτες μας, καθώς ενθαρρύνονται να αγκαλιάσουν την ατομικότητά τους και να εκφραστούν με νέους τολμηρούς τρόπους αυτό το καλοκαίρι», συνέχισε.

«Είναι επίσης μία απόδειξη του τρόπου με τον οποίο συνεχίζουμε να εξερευνούμε τις απεριόριστες δυνατότητες για να ενδυναμώσουμε τη σύνδεσή μας με τους πελάτες μας», ανέφερε.

Δείτε ολόκληρη τη συλλογή Starbucks x BLACKPINK εδώ, ενώ παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση της συλλογής σε όλη την Ασία.

#BLACKPINK x STARBUCKS “Turn Up Your Summer” event in Malaysia #TurnUpYourSummer #BLACKPINKxSTARBUCKS @BLACKPINK pic.twitter.com/duiTPA31uS

— BLACKPINK BLINK UNION 💕 (@BBU_BLACKPINK) July 20, 2023