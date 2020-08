BLACKPINK και Selena Gomez ενώνουν τις δυνάμεις τους

Μία συνεργασία που θα ταρακουνήσει το μουσικό τοπίο έχουν ετοιμάσει οι BLACKPINK και η Selena Gomez.

Μετά από αρκετές εβδομάδες έντονης φημολογίας, τελικά αποκαλύπτεται η ταυτότητα του μυστηριώδους καλλιτέχνη που θα συμμετάσχει στο νέο single των BLACKPINK.

Όπως ανακοίνωσε το γυναικείο συγκρότημα της K-pop μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, το καινούργιο τραγούδι του θα είναι αμιγώς γυναικεία υπόθεση, καθώς οι ταλαντούχες Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη λαμπερή Selena Gomez.

Αμέσως μετά, η Selena Gomez επιβεβαίωσε και εκείνη με τη σειρά της την είδηση της συνεργασίας.

«Είμαι τόσο, τόσο ενθουσιασμένη που ανακοινώνω ότι οι ΒLACKPINK κι εγώ έχουμε ένα τραγούδι που κυκλοφορεί», έγραψε σε ανάρτησή της η Αμερικανίδα αστέρας της pop.

Η συνεργασία των BLACKPINK με τη Selena Gomez θα κυκλοφορήσει από τις YG Entertainment και Interscope Records / Universal Music την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το τραγούδι, του οποίου ο τίτλος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, είναι διαθέσιμο για pre-save στις υπηρεσίες streaming.

Αυτό θα είναι το δεύτερο single από το πολυαναμενόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των BLACKPINK, το οποίο θα αποκαλυφθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Πρώτος προάγγελος του δίσκου ήταν το «How You Like That», ένα σαρωτικό single που έχει συγκεντρώσει πάνω από 414 εκατομμύρια προβολές στο YouTube πριν καν συμπληρωθούν επτά εβδομάδες από την κυκλοφορία του.

Ανάλογη πορεία προβλέπεται να διαγράψει και η δισκογραφική σύμπραξη των BLACKPINK με τη Selena Gomez.