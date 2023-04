Οι BLACKPINK έγραψαν ιστορία στο Coachella 2023

Όσα έγιναν στην εκθαμβωτική εμφάνιση των BLACKPINK στο Coachella 2023.

Οι BLACKPINK έγραψαν ιστορία με την εμφάνισή τους στο Coachella 2023.

Το 2016 οι BLACKPINK έκαναν το ντεμπούτο τους. Το 2019 έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα της K-pop που εμφανίστηκε στο Coachella – μία εμφάνιση που αποτέλεσε επίσης την πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία των BLACKPINK στις ΗΠΑ. Και το 2023, έγιναν οι πρώτοι Κορεάτες επικεφαλής του φεστιβάλ.

Οι Jisoo, Jennie, Lisa και Rosé παρουσίασαν ένα σχεδόν δίωρο πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, κλείνοντας τη δεύτερη βραδιά του Coachella το Σάββατο (πρωί Κυριακής σε ώρα Ελλάδας), μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Η εμφάνιση των BLACKPINK στο Coachella 2023 ξεκίνησε στην πραγματικότητα 30 λεπτά αργότερα από το προγραμματισμένο, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, αλλά οι θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο Ίντιο της Καλιφόρνιας δεν φάνηκαν να ενοχλούνται από την αναμονή.

Μία ομάδα χορευτών ξεκίνησε τη συναυλία με εντυπωσιακές χορογραφίες, αυξάνοντας την προσμονή για τα κορίτσια. Στη συνέχεια, οι ΒLACKPINK εμφανίστηκαν πίσω από σύννεφα καπνού και τραγούδησαν το «Pink Venom», με το κοινό να ουρλιάζει και να ζητωκραυγάζει.

Αμέσως μετά πέρασαν στο «Kill This Love» και στη συνέχεια είχαν λίγα λεπτά για να μιλήσουν στο κοινό, με κάθε μέλος των BLACKPINK να συστήνεται και να ευχαριστήσει το πλήθος.

«Λοιπόν… Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το ότι πριν από τέσσερα χρόνια μας προσκάλεσαν να εμφανιστούμε εδώ για εσάς στο Coachella στη σκηνή της Sahara και αυτό σημάδεψε τις καρδιές όλων μας», είπε στοργικά η Rosé στο κοινό.

«Πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα… Ο λόγος που είμαστε και οι τέσσερις μας εδώ είναι εξαιτίας σας», τόνισε.

«Είμαστε τόσο πολύ χαρούμενες που επιστρέψαμε εδώ», πρόσθεσε η Jennie και συνέχισε: «Είναι τρελό ότι µέσα σε τέσσερα χρόνια καταφέραμε να φτάσουμε από τη Sahara στην κεντρική σκηνή… Σε αγαπάµε, Coachella».

Οι BLACKPINK παρουσίασαν μία αλλαγμένη εκδοχή του δίωρου set list της περιοδείας τους «Born Pink World Tour».

Το συγκρότημα ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της εμφάνισής του στο Coachella 2023 με μερικά αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών του, μεταξύ των οποίων τα «How You Like That» και «Kick It».

Το δεύτερο μέρος έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε μέλος των BLACKPINK να λάμψει ξεχωριστά: Η Jisoo ερμήνευσε το πρόσφατο single της «Flower», η Jennie το «You & Me», η Rosé τραγούδησε ένα medley που περιελάμβανε τα «Gone» και «On the Ground» και η Lisa έκλεισε την ενότητα των σόλο με την επιτυχία της «Money».

Οι BLACKPINK επέστρεψαν στη συνέχεια στη δισκογραφία τους ως συγκρότημα, χωρίς να χάσουν καθόλου την ενέργειά τους.

Το κοινό του Coachella παρακολουθούσε ενθουσιασμένο – ακόμη και ο Jungkook των BTS εντοπίστηκε στους θεατές.

Το «Boombayah» ξεσήκωσε το πλήθος, με κάθε μέλος του συγκροτήματος να βάζει το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους και στη συνέχεια οι BLACKPINK πέρασαν σε μια εξαιρετικά αισιόδοξη εκδοχή του «Lovesick Girls».

Ακολούθησαν τα «Playing With Fire», «Typa Girl», «Shut Down», «Tally» και «DDU-DU DDU-DU». Το μεγάλο φινάλε ήρθε με το «Forever Young» και μία απίστευτη επίδειξη ροζ πυροτεχνημάτων που θάμπωσαν το κοινό του Coachella πριν οι BLACKPINK τους ευχαριστήσουν ξανά όλους.

Η συναυλία των BLACKPINK μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube – όπως το μεγαλύτερο μέρος του φετινού φεστιβάλ και αναμένεται να σημειώσει το ρεκόρ για την εμφάνιση του Coachella με τους περισσότερους θεατές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του TechRadar, η εμφάνιση των BLACKPINK αναμενόταν να συγκεντρώσει 250 εκατομμύρια θεατές στο livestream του Coachella στο YouTube.

Οι BLACKPINK θα επιστρέψουν στη σκηνή του Coachella 2023 για το δεύτερο τριήμερο του φεστιβάλ το Σάββατο 22 Απριλίου (πρωί Κυριακής 23 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας).

Το set list των BLACKPINK στο Coachella 2023

1. Pink Venom

2. Kill That love

3. Pretty Savage

4. Kick It

5. Whistle

6. You and Me (Jennie)

7. Flower (Jisoo)

8. On The Ground (Rosé)

9. Money (Lisa)

10. Bombayah

11. Lovesick Girls

12. Playing With Fire

13. Shut Down

14. Tally

15. Ddu-Du Ddu-Du

16. Forever Young