Οι BLACKPINK ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και μία συνεργασία – έκπληξη

Το φθινόπωρο θα έρθει το νέο άλμπουμ των BLACKPINK.

Οι BLACKPINK ανακοινώνουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους.

Το άτιτλο προς το παρόν άλμπουμ του γυναικείου K-pop συγκροτήματος θα κυκλοφορήσει στις από τις YG Entertainment και Interscope Records / Universal Music στις 2 Οκτωβρίου.

Το πρώτο δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά των BLACKPINK είναι το single «How You Like That», το οποίο αποκαλύφθηκε πριν από ένα μήνα και σημείωσε τρία ρεκόρ Guinness.

Ανάμεσά τους και το ρεκόρ για το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube μέσα στις 24 ώρες, με το «How You Like That» να συγκεντρώνει 86,3 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του.

Ταυτόχρονα οι BLACKPINK ενημερώνουν ότι τον Αύγουστο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους.

Το γκρουπ αποκαλύπτει μάλιστα ότι στο επόμενο τραγούδι του θα συμμετέχει ένας καλλιτέχνης – έκπληξη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. #ΒLACKPINK #블랙핑크 #NewSingle #TeaserPoster #August #ComingSoon #YG Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial) στις 22 Ιούλ, 2020 στις 5:00 μμ PDT

Διάφορες ανεπιβεβαίωτες φήμες που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα τον τελευταίο καιρό ισχυρίζονται ότι οι BLACKPINK θα ενώσουν τις δυνάμεις με την Ariana Grande.

Η ιδέα της συνεργασίας μεταξύ του K-pop συγκροτήματος και της Αμερικανίδας pop star έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους, ωστόσο υπάρχουν και άλλα ονόματα για τα οποία κυκλοφορούν σενάρια ότι κάποια από αυτά είναι ο μυστηριώδης guest του κουαρτέτου.

Πρόκειται για την αστέρα της pop Selena Gomez, αλλά και για τον G-Dragon, τον Νοτιοκορεάτη ράπερ και τραγουδιστή που έχει χαρακτηριστεί ως «βασιλιάς της K-pop».