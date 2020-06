Blackout Tuesday: Η μουσική βιομηχανία κατεβάζει ρολά αντιδρώντας στη δολοφονία του George Floyd

View this post on Instagram

Η Minos EMI, a Universal Music Company δηλώνει αλληλεγγύη στην μαύρη κοινότητα, υποστηρίζοντας όλες τις «φωνές» παγκοσμίως που παλεύουν ενάντια στην αδικία, τον ρατσισμό, και την ανισότητα. Get Up, Stand Up Stand Up For Your Rights Get Up, Stand Up Don’t Give Up The Fight #TheShowMustBePaused