blackbear και Machine Gun Kelly συνεργάζονται στο «gfy»

Ο blackbear και ο Machine Gun Kelly ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Ο blackbear προετοιμάζει το έδαφος για το νέο άλμπουμ του παρουσιάζοντας το πρώτο του single, το pop-punk «gfy» με τη συμμετοχή του Machine Gun Kelly.

Το «gfy», σε παραγωγή του Travis Barker, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον blackbear και αποτελεί μία πρόγευση του έκτου άλμπουμ του, με τίτλο «in loving memory», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2022.

Αυτό το άλμπουμ θα είναι η πιο ειλικρινής και εύθραυστη δουλειά του blackbear μέχρι σήμερα.

Όπως σχολιάζει και ο ίδιος: «Αν και το “gfy” είναι το πρώτο single από το “in loving memory”, το κοινό θα δει σύντομα ότι στην πραγματικότητα είναι ένα διασκεδαστικό διάλειμμα σε ένα κατά τα άλλα ευαίσθητο άλμπουμ. Επιπλέον, μου αρέσει να κάνω μουσική με τους φίλους μου».

Το μουσικό βίντεο για το «gfy» ακολουθεί τον blackbear στον ρόλο έναν πατέρα των προαστίων που έρχεται πολύ κοντά σε μία έρευνα για φόνο, με τον Machine Gun Kelly στο επίκεντρο.

Εμφανίζονται επίσης οι Aisha Mian, Benny Blanco, Mike Posner και August Maturo, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο blackbear μαζί με τους John Tashiro και Tyler Serebreni

Ο blackbear έχει γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες στη μουσική βιομηχανία.

Πρόσφατα συμμετείχε μαζί με τον Travis Barker στο νέο τραγούδι «Love It When You Hate Me» της Avril Lavigne και στο «make up sex» του Machine Gun Kelly, ενώ το 2020 συνεργάστηκε με τους All Time Low στο «Monsters», το οποίο κέρδισε το βραβείο για το Εναλλακτικό Τραγούδι της Χρονιάς στα iHeartRadio Music Awards.

Ο blackbear έχει κάνει την παραγωγή και έχει γράψει επιτυχίες για κορυφαίους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Billie Eilish, Ellie Goulding, Maroon 5, G-Eazy, Justin Bieber και Charlie Puth.

Αυτό το καλοκαίρι πρόκειται επίσης να συνοδεύσει τον Machine Gun Kelly σε αρκετές συναυλίες στην περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική, για να παρουσιάσει την εκρηκτική σκηνική παρουσία του σε ένα εντελώς νέο κοινό.