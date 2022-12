Black Sabbath: Τα άλμπουμ της εποχής του Tony Martin θα επανακυκλοφορήσουν το 2023

Ο Tony Iommi επιβεβαίωσε ότι τα άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Black Sabbath με τραγουδιστή τον Tony Martin θα επανακυκλοφορήσουν το 2023.

Ο θρυλικός κιθαρίστας των Black Sabbath αναφέρθηκε στα σχέδια περί επανεκδόσεων αφού απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ντράμερ Cozy Powell του συγκροτήματος με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 ετών από τη γέννησή του, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου.

Ο Tony Iommi ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία του ντράμερ και έγραψε στο μήνυμά του: «Ο Cozy Powell θα γινόταν 75 ετών σήμερα. Ανυπομονώ για την κυκλοφορία των άλμπουμ της I.R.S. το 2023, ένας φόρος τιμής στο σπουδαίο παίξιμό του».

Ο Cozy Powell, ο οποίος ήταν μέλος των Black Sabbath την περίοδο 1988–1991 και 1994–1995, πέθανε το 1998 σε ηλικία 50 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας.

Cozy Powell would have been 75 today. Looking forward to the release of the IRS albums in 2023, a tribute to his great playing. pic.twitter.com/sKTQHx4YKB

— Tony Iommi (@tonyiommi) December 29, 2022