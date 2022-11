Κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever»

Το soundtrack του «Black Panther: Wakanda Forever» περιλαμβάνει 19 τραγούδια – Μεταξύ τους το «Lift Me Up» της Rihanna

Κυκλοφορεί το άλμπουμ με το soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» της Marvel.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By» έκαναν ο σκηνοθέτης της ταινίας Ryan Coogler, ο συνθέτης Ludwig Göransson, ο Archie Davis (επικεφαλής του τμήματος δημιουργικού της Def Jam) και ο Dave Jordan.

Το lead single «Lift Me Up» της Rihanna κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου και έγραψε ιστορία αυτή την εβδομάδα, καθώς έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες προσθήκες στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ, καταγράφοντας τις περισσότερες αναπαραγωγές σε μία ημέρα και το μεγαλύτερο ακροατήριο που έχει συγκεντρώσει ένα τραγούδι σε μία ημέρα.

Το άλμπουμ «The Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By» περιλαμβάνει τραγούδια από περισσότερους από 40 διεθνείς καλλιτέχνες που ηχογραφήθηκαν στο Λάγος της Νιγηρίας, την Πόλη του Μεξικού, το Λονδίνο και το Λος Άντζελες.

Στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο soundtrack περιλαμβάνονται οι Rihanna, Tems, Fireboy DML, OG DAYV ft. Future, CKay ft. PinkPantheress, E-40, Rema και πολλοί άλλοι.

Ο Ludwig Göransson, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δύο Emmy, δύο Grammy και ένα Όσκαρ, συνέθεσε και έκανε την παραγωγή τόσο της μουσικής επένδυσης όσο και των πρωτότυπων τραγουδιών του soundtrack.

Η εκτεταμένη δουλειά του ως παραγωγός καλλιτεχνών (Childish Gambino, Adele, Haim, Justin Timberlake), καθώς και η δουλειά του στη μουσική επένδυση ταινιών και τηλεοπτικών σειρών («Black Panther», «Creed», «The Mandalorian») τον κατέστησαν ιδιαίτερα ικανό να αναλάβει και τα δύο μέρη.

Για την τέταρτη κινηματογραφική συνεργασία τους, το «Black Panther: Wakanda Forever», ο Ryan Coogler και ο Ludwig Göransson έθεσαν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο ηχητικό τοπίο, για το οποίο ο Göransson λέει: «Τα τραγούδια και η μουσική είναι ένα».

Ο Ryan Coogler και ο Ludwig Göransson μιλούσαν για αυτή την προσέγγιση από την εποχή που φοιτούσαν στη σχολή κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και τελικά την έκαναν πραγματικότητα με το «Black Panther: Wakanda Forever».

Ο Göransson ξόδεψε με αγάπη πάνω από 2.500 ώρες για την ηχογράφηση της μουσικής και του soundtrack, δύο έργα στα οποία συμμετείχαν έξι στούντιο, σε τρεις ηπείρους και πέντε χώρες.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», το κοινό θα ακούσει πάνω από 250 μουσικούς, δύο ορχήστρες, δύο χορωδίες και πάνω από 40 τραγουδιστές.

Ο Ryan Coogler συμμετείχε στενά στη δημιουργία της μουσικής για την ταινία, από τη συμμετοχή του στη δημιουργία των στίχων του τραγουδιού «Lift Me Up» της Rihanna μέχρι την πρόταση για τη διασκευή του τραγουδιού «No Woman, No Cry» του Bob Marley από τη Νιγηριανή τραγουδίστρια/τραγουδοποιό Tems και τον συνδυασμό του με το «Alright» του Kendrick Lamar για το trailer της ταινίας που έγινε αμέσως viral.

Ο Ludwig Göransson δήλωσε: «Ο Ryan και εγώ συζητούσαμε για τη σημασία της δημιουργίας μιας καθηλωτικής εμπειρίας σε επίπεδο ήχου και φωνής. Αν χρησιμοποιούσαμε ένα τραγούδι στην ταινία, θέλαμε να είναι ολόκληρο το τραγούδι και να συνδέεται με την ιστορία».

«Θεματικά, θέλαμε να περάσουμε το κοινό από τη θλίψη στη γιορτή. Όταν ακούτε το soundtrack, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας και να ξαναζήσετε την εμπειρία της ταινίας. Αυτή ήταν η πρόθεση», εξήγησε.

Δεδομένου ότι η ιστορία της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever»

είναι εμπνευσμένη τόσο από τον πολιτισμό της Νιγηρίας όσο και από τον πολιτισμό της Μεσοαμερικής, οι ηχογραφήσεις των τραγουδιών πραγματοποιήθηκαν τόσο στο Λάγος της Νιγηρίας όσο και στην Πόλη του Μεξικού στο Μεξικό, καθώς και στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο.

Οι παραγωγοί του soundtrack συνεργάστηκαν με δημοφιλείς καλλιτέχνες από το Λάγος, όπως η Tems, η οποία έχει γίνει εστία μουσικής καινοτομίας. Επιπλέον, στο soundtrack συμμετέχουν ανερχόμενοι ράπερ και καλλιτέχνες από την Πόλη του Μεξικού, όπως ο ράπερ Pat Boy, ο οποίος ραπάρει εξ ολοκλήρου στη γλώσσα των Μάγια.

Ενώ βρισκόταν στην Πόλη του Μεξικού, ο Ludwig Göransson συνεργάστηκε στενά με τον μουσικό αρχαιολόγο Alejandro Rojas για να εξερευνήσει και να μελετήσει τη μουσική των Μάγια. Για τη δημιουργία του ηχητικού τοπίο χρησιμοποιήθηκαν όργανα που προέρχονται τόσο από τον πολιτισμό της Νιγηρίας όσο και από τον πολιτισμό της Μεσοαμερικής.

Η ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» των Marvel Studios θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Νοεμβρίου.

Το tracklist του άλμπουμ

«Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By»

1. Rihanna – «Lift Me Up»

2. DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna, and Busiswa – «Love & Loyalty (Believe)»

3. Burna Boy – «Alone»

4. Tems – «No Woman No Cry»

5. Vivir Quintana and Mare Advertencia – «Árboles Bajo El Mar»

6. Foudeqush and Ludwig Göransson – «Con La Brisa»

7. Snow Tha Product featuring E-40 – «La Vida»

8. Stormzy – «Interlude»

9. Fireboy DML – «Coming Back For You»

10. Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe – «They Want It, But No»

11. ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik – «Laayli’ kuxa’ano’one»

12. OG DAYV featuring Future – «Limoncello»

13. CKay featuring PinkPantheress – «Anya Mmiri»

14. Bloody Civilian featuring Rema – «Wake Up»

15. Alemán featuring Rema – «Pantera»

16. DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa – «Jele»

17. Blue Rojo – «Inframundo»

18. calle x vida and Foudeqush – «No Digas Mi Nombre»

19. Guadalupe de Jesús Chan Poot – «Mi Pueblo»