Στο soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» συμμετέχουν πάνω από 40 διεθνείς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένης της Rihanna.

Η Roc Nation Records, η Def Jam Recordings και η Hollywood Records αποκαλύπτουν τους τίτλους τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ με το soundtrack της νέας ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» της Marvel.

Στο άλμπουμ «Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By», που κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου, συμμετέχουν συνολικά πάνω από 40 διεθνείς καλλιτέχνες.

Εκτός από το single «Lift Me Up» της Rihanna, στο soundtrack συμμετέχουν οι Future, Burna Boy, Tems, Stormzy, Fireboy DML, CKay, E-40, PinkPantheress, Rema και πολλοί άλλοι.

Το «Lift Me Up» της Rihanna κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου και έγραψε ιστορία αυτή την εβδομάδα, καθώς έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες προσθήκες στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ, καταγράφοντας τις περισσότερες αναπαραγωγές σε μία ημέρα και το μεγαλύτερο ακροατήριο που έχει συγκεντρώσει ένα τραγούδι σε μία ημέρα.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By» έκαναν ο σκηνοθέτης της ταινίας Ryan Coogler, ο συνθέτης Ludwig Göransson, ο Archie Davis (επικεφαλής του τμήματος δημιουργικού της Def Jam) και ο Dave Jordan.

«Ο Ryan και εγώ μιλήσαμε για τη σημασία της δημιουργίας μιας καθηλωτικής εμπειρίας ήχου και φωνής», ανέφερε ο Ludwig Göransson σε δήλωσή του.

«Αν χρησιμοποιούσαμε ένα τραγούδι στην ταινία, θέλαμε να είναι ολόκληρο το τραγούδι και να συνδέεται με την ιστορία. Θεματικά, θέλαμε να περάσουμε το κοινό από τη θλίψη στη γιορτή. Όταν θα ακούσετε το soundtrack, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας και να ξαναζήσετε την εμπειρία της ταινίας. Αυτή ήταν η πρόθεση», εξήγησε.

Ο Νιγηριανός τραγουδιστής CKay, γνωστός από την επιτυχία «Love Nwantiti», πρόσθεσε: «Ως μαύρος άνθρωπος, το “Black Panther” είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Το γεγονός ότι είμαι μέρος μιας τέτοιας στιγμής που γιορτάζει και εξυψώνει τη μαύρη κουλτούρα παγκοσμίως είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανος».

«Η συνεργασία με τον Ludwig Göransson, τον P.Priime και την PinkPantheress για το “Anya Mmiri” στο Λάγος της Νιγηρίας ήταν μεγάλη ευχαρίστηση. Από παιδί που παρακολουθούσα τις ταινίες της Marvel και διάβαζα τα κόμικς, το γεγονός ότι συμμετέχω σε μία από αυτές με τη μουσική μου είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ο μικρός CKay θα ήταν πολύ περήφανος για μένα», συνέχισε.

Το soundtrack για την πρώτη ταινία του «Black Panther», που κυκλοφόρησε το 2018, περιείχε πρωτότυπα τραγούδια από τους Kendrick Lamar, SZA, 2 Chainz, Schoolboy Q, The Weeknd και Future και απέσπασε έξι υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy του 2019.

Το «Black Panther: The Album» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ το «All The Stars» του Kendrick Lamar και της SZA ήταν υποψήφιο για το Τραγούδι της Χρονιάς, την Ηχογράφηση της Χρονιάς, την Καλύτερη Rap/Τραγουδιστή Ερμηνεία και το Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα.

Επίσης το τραγούδι «King’s Dead» των Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Rap Ερμηνεία.

Η ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Νοεμβρίου.

Το tracklist του άλμπουμ «Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By»

1. Rihanna – «Lift Me Up»

2. DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna, and Busiswa – «Love & Loyalty (Believe)»

3. Burna Boy – «Alone»

4. Tems – «No Woman No Cry»

5. Vivir Quintana and Mare Advertencia – «Árboles Bajo El Mar»

6. Foudeqush and Ludwig Göransson – «Con La Brisa»

7. Snow Tha Product featuring E-40 – «La Vida»

8. Stormzy – «Interlude»

9. Fireboy DML – «Coming Back For You»

10. Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe – «They Want It, But No»

11. ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik – «Laayli’ kuxa’ano’one»

12. OG DAYV featuring Future – «Limoncello»

13. CKay featuring PinkPantheress – «Anya Mmiri»

14. Bloody Civilian featuring Rema – «Wake Up»

15. Alemán featuring Rema – «Pantera»

16. DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa – «Jele»

17. Blue Rojo – «Inframundo»

18. calle x vida and Foudeqush – «No Digas Mi Nombre»

19. Guadalupe de Jesús Chan Poot – «Mi Pueblo»