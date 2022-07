Κυκλοφορεί το EP «Black Panther: Wakanda Forever Prologue»

Ο πρόλογος του επίσημου soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever».

Μετά την προβολή του teaser trailer του «Black Panther: Wakanda Forever» στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο το Σάββατο, κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες το EP «Wakanda Forever Prologue», πρόλογος του επίσημου soundtrack της ταινίας.

Όπως αποκαλύφθηκε στο επίσημο teaser της ταινίας, το EP περιλαμβάνει μια δυνατή διασκευή του «No Woman No Cry» των Bob Marley and the Wailers από τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Tems, όπως και το «A Body, A Coffin» σε μία εκτέλεση από την Γκανέζα καλλιτέχνιδα Amaarae και το «Soy» από τον Μεξικανό ράπερ Santa Fe Klan.

Την παραγωγή του project έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Grammy και Emmy συνθέτης Ludwig Göransson.

Ο Ryan Coogler, σκηνοθέτης των ταινιών «Black Panther» και ο Ludwig Göransson σχολιάζουν για την πηγή έμπνευσης του EP: «Αυτός ο πρόλογος είναι μια ακουστική πρώτη ματιά στο “Wakanda Forever”. Ο ηχητικός κόσμος της ταινίας ξεκίνησε με εκτεταμένα ταξίδια στο Μεξικό και στη Νιγηρία. Περάσαμε τις ημέρες μας δουλεύοντας με παραδοσιακούς μουσικούς που μας έμαθαν τα πολιτιστικά, κοινωνικά και ιστορικά περιεχόμενα της μουσικής τους».

«Δημιουργήσαμε μαζί τους έναν κατάλογο με ορχηστρικές ηχογραφήσεις και ερμηνείες που εξερευνούσαν τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις μη παραδοσιακές χρήσεις του μουσικού υλικού τους. Κατά τη διάρκεια των νυχτών σε αυτά τα ταξίδια, κάναμε ηχογραφήσεις με σύγχρονους καλλιτέχνες που συνδέονταν με τους χαρακτήρες και το θέμα που εξερευνά η ταινία», περιγράφουν.

«Χρησιμοποιώντας το σενάριο ως οδηγό, μαζί με τις ηχογραφήσεις από τους παραδοσιακούς μουσικούς, αρχίσαμε να χτίζουμε ένα μουσικό λεξιλόγιο για τους χαρακτήρες, τις ιστορίες και τις κουλτούρες τους», συνεχίζουν.

«Οι μουσικές συνθέσεις και το soundtrack για το “Wakanda Forever” προέκυψαν με οργανικό τρόπο από αυτές τις συναντήσεις και τα μαθήματα. Σχεδιάστηκαν μαζί ως μια ενιαία οντότητα για να δημιουργήσουν έναν immersive και ολοκληρωμένο ηχητικό κόσμο για την ταινία», αναφέρουν.

Στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» των Marvel Studios, η βασίλισσα Ramonda (Angela Bassett), η Shuri (Letitia Wright), ο M’Baku (Winston Duke), η Okoye (Danai Gurira) και η Dora Milaje (συμπεριλαμβανομένης της Florence Kasumba), αγωνίζονται για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις που παρεμβαίνουν μετά το θάνατο του βασιλιά T’Challa.

Καθώς ο λαός της Wakanda προσπαθεί να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιό του, οι ήρωες πρέπει να συσπειρωθούν με τη βοήθεια της War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) και του Everett Ross (Martin Freeman) και να χαράξουν ένα νέο δρόμο για το βασίλειο της Wakanda.

Στην ταινία εμφανίζεται επίσης Tenoch Huerta στον ρόλο του Namor, βασιλιά ενός κρυμμένου υποθαλάσσιου έθνους, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena και Alex Livanalli.

Η ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο.