Τα άλμπουμ με τα τραγούδια του πολυαναμενόμενου «Black Panther» είναι γεγονός, με την επιμέλεια του Kendrick Lamar.

Ο διεθνώς βραβευμένος και κάτοχος βραβείων Grammy, παγκόσμιος superstar Kendrick Lamar και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Top Dawg Entertainment, ο Anthony «Top Dawg» Tiffith, κυκλοφορούν το soundtrack album της κινηματογραφικής ταινίας «Black Panther» μέσω των TDE / Aftermath και Interscope Records / Universal Music.

Ο Lamar και ο Tiffith συνεργάζονται για πρώτη φορά ώστε να δημιουργήσουν ένα έργο με μουσική εμπνευσμένη από τη νέα ταινία των Marvel Studios, το πολυαναμενόμενο «Black Panther».

Εκτός από τις συμμετοχές καλλιτεχνών όπως οι ScHoolboy Q, Travis Scott, Swae Lee, Khalid και άλλοι, το «Black Panther The Album (Music From and Inspired By)» περιλαμβάνει τα singles «Pray For Me» με τον The Weeknd και τον Kendrick Lamar και «King’s Dead» με τους Jay Rock, Future, Lamar και James Blake.

Επίσης περιέχει το κεντρικό τραγούδι του soundtrack, το «All The Stars» με τον Kendrick Lamar και τη SZA, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 68 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι, σε σκηνοθεσία του Dave Meyers και των the little homies, είναι μία χρωματική ωδή στην πλούσια και γεμάτη ζωντάνια, πλασματική χώρα των Wakanda που αναφέρεται στο φιλμ.

Ο Kendrick Lamar θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς, αναγνωρισμένους και δημιουργικά εφευρετικούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ τον καθιερώνει μαζί με τον Tiffith ως μεγάλη δύναμη και στον κινηματογράφο, πέρα από τη μουσική.

Αυτή η σύμπραξη αντιπροσωπεύει την παρθενική φορά στην ιστορία του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel όπου τα Marvel Studios επιλέγουν πολλαπλά πρωτότυπα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για μία ταινία τους.

Το «Black Panther The Album» κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τη Minos EMI / Universal.

Το «All The Stars» εκτινάχθηκε έως το Νο2 στο παγκόσμιο chart του Spotify. Το «Pray For Me» ανέβηκε στο Νο3 και το «King’s Dead» στο Νο26, ενώ το ομότιτλο «Black Panther» έκανε είσοδο στο Νο15, το «X» στο Νο19, το «The Ways» στο Νο28 και το «Big Shot» στο Νο36.

Το «Blank Panther» σκηνοθετεί ο αναγνωρισμένος Ryan Coogler και πρωταγωνιστεί ο Chadwick Boseman, μαζί με τους Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman και άλλους.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Φεβρουαρίου.

Ο Ludwig Göransson υπογράφει τη μουσική επένδυση του έργου, ο οποίος ταξίδεψε έως τη Σενεγάλη και τη Νότια Αφρική για να ηχογραφήσει τοπικούς μουσικούς, προκειμένου να διαμορφώσει τη «βάση».