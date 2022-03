Black Keys: Κυκλοφορούν το single «Wild Child» και ανακοινώνουν το άλμπουμ «Dropout Boogie»

Μετά από δέκα άλμπουμ, από τα οποία τα πέντε τελευταία έχουν ανέβει στο Top 10 των charts ή καλύτερα, μετά έξι βραβεία Grammy και sold-out περιοδείες σε όλο τον κόσμο, οι Black Keys επιστρέφουν.

Το ντουέτο, που χαρακτηρίστηκε «η πιο αξιόπιστη μπάντα της Αμερικής» από τον Stephen Colbert και «ένα από τα καλύτερα rock’n’roll συγκροτήματα στον πλανήτη» από το Uncut, θα κυκλοφορήσει το ενδέκατο άλμπουμ του, με τίτλο «Dropout Boogie», στις 13 Μαΐου μέσω της Nonesuch Records.

Το πρώτο single, «Wild Child», κυκλοφορεί σήμερα μαζί με ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του μακροχρόνιου συνεργάτη του συγκροτήματος Bryan Schlam. Το «Dropout Boogie» περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) και Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Το «Dropout Boogie» θα καταφθάσει μια ημέρα πριν από τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των Black Keys, «The Big Come Up».

Όπως έκανε σε όλη τους την καριέρα, το δίδυμο των Dan Auerbach και Patrick Carney έγραψε όλο το υλικό στο στούντιο, και το νέο άλμπουμ περιέχει τις πρώτες προσπάθειες ηχογράφησης αρκετών τραγουδιών, παραπέμποντας στο απογυμνωμένο blues rock των πρώτων ημερών που έκαναν μουσική μαζί στα υπόγεια του Akron, στο Οχάιο.

«Αυτή ήταν πάντα η ομορφιά αυτού που κάνουμε ο Pat και εγώ. Είναι άμεσο. Δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψουμε γι’ αυτό. Όποτε βρισκόμασταν μαζί, απλά κάναμε μουσική, καταλαβαίνετε; Δεν ξέραμε τι θα κάναμε, αλλά απλά το κάναμε και ακουγόταν ωραία. Είναι η φυσική χημεία που έχουμε εγώ και ο Pat», λέει ο Dan Auerbach.

«Μία απόδειξη είναι το γεγονός ότι είμαστε σε ένα συγκρότημα τόσο καιρό. Ήταν ένα πραγματικό δώρο που μας δόθηκε. Εννοώ, ότι οι πιθανότητες να βρεθούμε ενάμισι τετράγωνο μακριά ο ένας από τον άλλον στο Akron του Οχάιο μοιάζουν τρελές», συνεχίζει.

