Οι Black Eyed Peas κυκλοφορούν το άλμπουμ «Translation»

Το άλμπουμ «Translation» σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη καριέρα των Black Eyed Peas.

Οι Black Eyed Peas μόλις κυκλοφόρησαν το όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο «Translation».

Για να γιορτάσουν την άφιξη του δίσκου, οι 6 φορές βραβευμένοι με Grammy και πρωτοπόροι του είδους τους Black Eyed Peas έχουν προγραμματίσει μία σειρά από μοναδικές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ξεκινώντας από τις 24 Ιουνίου θα εμφανιστούν στην πρωινή εκπομπή «Good Morning America» του ABC και στην εκπομπή «Late Late Show» του James Corden. Λίγο αργότερα, στις 4 Ιουλίου, θα ανέβουν στην σκηνή του πολυκαταστήματος «Macy’s» με αφορμή την εκδήλωσή τους για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που θα προβληθεί στο NBC.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους, οι Black Eyed Peas παρουσιάζουν το music video για το τραγούδι «Feel The Beat» σε συνεργασία με τον Maluma.

Την προηγούμενη εβδομάδα το συγκρότημα προετοίμασε λίγο ακόμα το κοινό του για την μεγάλη κυκλοφορία του άλμπουμ «Translation» παρουσιάζοντας το τραγούδι «No Mañana», στο οποίο συμμετέχει ο El Alfa.

Το νέο άλμπουμ των Black Eyed Peas αναμειγνύει hip-hop, dance, reggaeton και trap στοιχεία και ενώνει το γκρουπ με μερικές από τις πιο περιζήτητες φωνές στον κόσμο.

Για το αισθησιακό «Girl Like Me» συνεργάστηκαν με τη Shakira, ενώ για το ξέφρενο «Vida Loca» με τον Tyga και τον Nicky Jam. Επιπλέον η Becky G προσθέτει την πικάντικη πινελιά της και το πνεύμα της στο «Duro Hard» και ο French Montana φέρνει αέρα Νέας Υόρκης στο «Mabuti».

Στο αποκορύφωμα του άλμπουμ βρίσκεται το τραγούδι «News Today». Οι Black Eyed Peas παρουσιάζουν την δική τους ματιά για το 2020 χρησιμοποιώντας ακουστικές κιθάρες και ένα απλό beat.

Το πρώτο τραγούδι του «Translation» που γνωρίσαμε ήταν το «RITMO (Bad Boys For Life)» σε συνεργασία με τον J Balvin.

Σε μόλις οκτώ μήνες, το single έχει αποσπάσει δεκάδες πλατινένιες βραβεύσεις παγκοσμίως, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια streams και views για να αναδειχθεί στο δημοφιλέστερο τραγούδι των Black Eyed Peas στις ψηφιακές πλατφόρμες. Επιπλέον το «RITMO» ήταν το βασικό single από το επίσημο soundtrack της ταινίας «Bad Boys For Life».

Αμέσως μετά κυκλοφόρησε το «MAMACITA» στο οποίο συμμετείχαν ο Ozuna και η J. Rey Soul, η νέα γυναικεία φωνή των BEP. Το τραγούδι ξεπέρασε πρόσφατα τα 200 εκατομμύρια streams και views και έφτασε στο Νο. 3 του Hot Latin Songs Chart και του Latin Airplay Chart του Billboard, καθώς και στο Top 40 των rhythmic ραδιοφώνων στις ΗΠΑ.

Μέχρι και σήμερα οι Black Eyed Peas έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχουν κατακτήσει πολλές φορές την κορυφή των charts.

Το άλμπουμ «Translation» κυκλοφορεί από την Panik Records και τη Sony Music και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη καριέρα του συγκροτήματος.

Το tracklist του «Translation»

1. «Ritmo (Bad Boys For Life)» feat. J Balvin

2. «Feel The Beat» feat. Maluma

3. «Mamacita» feat. Ozuna & J Rey Soul

4. «Girl Like Me» feat. Shakira

5. «Vida Loca» feat. Nicky Jam & Tyga

6. «No Mañana» feat. El Alfa

7. «Tonta Love» feat. J Rey Soul

8. «Celebrate»

9. «Todo Bueno»

10. «Duro Hard» feat. Becky G

11. «Mabuti» feat. French Montana

12. «I Woke Up»

13. «Get Loose Now»

14. «Action»

15. «News Today»