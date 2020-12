Black Eyed Peas και Shakira αποκαλύπτουν το video του «Girl Like Me»

Ένα μοντέρνο video με φρέσκιες εικόνες και άψογα συγχρονισμένες χορογραφίες.

Οι Black Eyed Peas και η Shakira αποκαλύπτουν το music video για τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Girl Like Me».

Το πρωτοπόρο συγκρότημα δίνει συνέχεια στην εκρηκτική αλλά και επικών διαστάσεων επάνοδό του και ανεβάζει ξανά τη θερμοκρασία συναντώντας την Κολομβιανή αστέρα της λάτιν μουσικής.

Το «Girl Like Me» είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία από το όγδοο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Black Eyed Peas, το «Translation» που κυκλοφόρησε από την Epic Records / Sony Music τον Ιούνιο.

Το «Translation» έγινε διεθνές φαινόμενο και αναδείχθηκε στο άλμπουμ του συγκροτήματος με τα περισσότερα streams, έχοντας συγκεντρώσει αθροιστικά τον ασύλληπτο αριθμό των 2,8 δισεκατομμυρίων streams και views.

Επίσης το single «Ritmo» από το «Translation» είναι το τραγούδι των BEP με τα περισσότερα streams (928 εκατομμύρια) και τις περισσότερες προβολές (860 εκατομμύρια) στο YouTube.

Το άλμπουμ χάρισε επίσης στους Black Eyed Peas τρία No. 1 στα αμερικανικά λάτιν ραδιόφωνα με τραγούδια όπως το «Mamacita» με τον Ozuna και την J. Rey Soul, το «RITMO (Bad Boys For Life)» με τον J Balvin και το «Feel The Beat» με τον Maluma.

Τόσο οι Black Eyed Peas όσο και η Shakira φημίζονται για το εντυπωσιακά μουσικά βίντεο που δημιουργούν, μια παράδοση που συνεχίζεται με την πρώτη συνεργασία τους. Το «Girl Like Me» συνοδεύεται από ένα μοντέρνο clip με φρέσκιες εικόνες και άψογα συγχρονισμένες χορογραφίες.