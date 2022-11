Οι Black Eyed Peas κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Elevation»

Οι Black Eyed Peas ανεβαίνουν επίπεδο στο νέο άλμπουμ τους.

Οι Black Eyed Peas κυκλοφορούν το ένατο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους «Elevation».

Τα 15 τραγούδια του «Elevation» κινούνται σε hip-hop, latin, R&B, ηλεκτρονικούς, trap και πολλούς άλλους ρυθμούς, δημιουργώντας μια νέα άποψη για τη μορφή που μπορεί να έχει η pop μουσική στον 21ο αιώνα.

Οι Black Eyed Peas διευρύνουν τη συλλογική μουσική συνείδηση και καινοτομούν για άλλη μια φορά, όπως μόνο αυτοί μπορούν. Φυσικά, παίρνουν και μερικούς φίλους μαζί τους σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή.

Το συγκρότημα συνεργάζεται με τον Daddy Yankee στο reggaeton banger «Bailar Contigo», ενώ ο Nicky Jam απογειώνει το funky «Get Down». Στη συνέχεια, ακολουθεί το «Filipina Queen», στο οποίο συνεργάζονται για πρώτη φορά με την Bella Poarch και μας χαρίζουν ένα απαράμιλλο και ακαταμάχητο bop.

Το τραγούδι «Muevelo», μία συνεργασία με τους Anuel AA και Marshall Jefferson, είναι μια ευχάριστη νότα του άλμπουμ που σας προστάζει να «κουνήσετε το σώμα σας».

Η Nicole Scherzinger δανείζει τη δυναμική φωνή της στο «No One Loves Me» και οι Black Eyed Peas και ο Ozuna κλείνουν το άλμπουμ μαζί στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα με το «L.O.V.E.».

Σε μια άλλη στιγμή, το «Dance 4 U» θα σας ξεσηκώσει με τον ήχο του δυνατού μπάσου του, ενώ το «Jump» αναμένεται να… τρελάνει το κοινό, όπως αναφέρουν και οι στίχοι του: «Κάποιος είπε ότι όταν παίζεις αυτό το τραγούδι όλα τα κορίτσια θα γίνουν loca».

Από την άλλη πλευρά, το «Firestarter» ανάβει φωτιές με τα μοναδικά φωνητικά του.

Οι Black Eyed Peas προετοίμασαν το έδαφος για το «Elevation» με τη διεθνή επιτυχία «Don’t You Worry» σε συνεργασία με τη Shakira και τον David Guetta.

Το τραγούδι έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια streams στο Spotify και πάνω από 114 εκατομμύρια προβολές στο YouTube με το music video του. Παράλληλα, εκτοξεύτηκε στο Top 30 του Top Pop Songs Chart του iTunes και στο Top 50 του αμερικανικού Top 200 του Shazam.

Πρόσφατα, οι Black Eyed Peas ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Simply The Best» με την Anitta και τον El Alfa, με τους οποίους ανταλλάσσουν στίχους και αποκαλύπτουν ότι έχουν μία αδιαμφισβήτητη χημεία.

Τα μέσα ενημέρωσης το αποθέωσαν, με το mxdwn να γράφει: «Το “Simply The Best” αποτελεί μια ξεκάθαρη απόδειξη για το κοινό ότι οι Black Eyed Peas παραμένουν εξίσου ικανοί να δημιουργούν διασκεδαστικά και δυναμικά κομμάτια για πάρτι, όπως κάνουν από το 1995 που ξεκίνησαν».

Το «Elevation» αποτελεί ένα ακόμη λογικό βήμα και την αυγή μίας νέας φάσης για τους Black Eyed Peas, οι οποίοι σας προσκαλούν να τους ακολουθήσετε στο επόμενο επίπεδο καθώς λάμπουν πιο λαμπερά από ποτέ στο νέο άλμπουμ τους.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify παρακάτω.

Το tracklist του «Elevation»

1. Simply The Best (feat. Anitta & El Alfa)

2. Muevelo (feat. Anuel Aa & Marshall Jefferson)

3. Audios

4. Double D’z (feat. J. Rey Soul)

5. Bailar Contigo (feat. Daddy Yankee)

6. Get Down (feat. Nicky Jam)

7. Dance 4 U

8. Guarantee

9. Filipina Queen (feat. J. Rey Soul)

10. Jump

11. In The Air

12. Fire Starter

13. No One Loves Me (feat. Nicole Scherzinger)

14. Don’t You Worry (feat. Shakira & David Guetta)

15. L.O.V.E. (feat. Ozuna)