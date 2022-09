Black Eyed Peas, Shakira και David Guetta παρουσιάζουν το remix του «Don’t You Worry» με τον Farruko

Μία μοναδική ένωση ήχων από τους Black Eyed Peas.

Οι Black Eyed Peas συναντούν τον Farruko στο remix της ταχύτατα ανερχόμενης επιτυχίας τους «Don’t You Worry» με τη Shakira και τον David Guetta.

Σε αυτή τη νέα έκδοση, ο Πορτορικανός ράπερ Farruko επιστρέφει με μεγαλοπρεπή τρόπο, προσθέτοντας στο τραγούδι το άρωμα του reggaeton και τη θέρμη του dancehall. Απογειώνει το πρωτότυπο για άλλη μια φορά. Ο Farruko συμμετέχει επίσης σε ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο για το remix.

Το «Don’t You Worry» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και έγινε γρήγορα το νεότερο anthem στην απαράμιλλη δισκογραφία των Black Eyed Peas.

Την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφόρησαν τρία επίσημα remixes του «Don’t You Worry» από τους Malaa, Dobdogz & Mark Ursa και David Guetta & DJs From Mars. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το πακέτο συγκέντρωσε αθροιστικά ένα εκατομμύριο streams. Το remix των David Guetta και DJs From Mars συνεχίζει εντυπωσιακά την ανοδική πορεία του στα dance ραδιόφωνα.

Το «Don’t You Worry» παραμένει σταθερά στο Top 30 του Top Pop Songs Chart του iTunes και στο Top 50 του αμερικανικού Shazam. Μέχρι στιγμής, έχει ήδη συγκεντρώσει 73 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και πάνω από 48,6 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζονται οι Black Eyed Peas και η εμβληματική Κολομβιανή τραγουδίστρια Shakira.

Η τελευταία συνεργασία τους στο «Girl Like Me» έγινε χρυσή στις ΗΠΑ και απέσπασε πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams, απελευθερώνοντας μια πρωτοφανή δημιουργική χημεία. Το «Don’t You Worry» επανασυνδέει επίσης τους Black Eyed Peas με τον David Guetta, με τον οποίο συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2009 στην παγκόσμια επιτυχία «I Gotta Feeling».

Οι Black Eyed Peas, η Shakira και ο David Guetta συναντούν τον Farruko σε ένα διεθνές banger που έχει σκοπό να ξεπεράσει τα σύνορα και να αψηφήσει τα όρια των μουσικών ειδών. Κάθε μία πλευρά δίνει στο τραγούδι τη δική της χαρακτηριστική πινελιά, δημιουργώντας ένα αναμφισβήτητο anthem.

Το μουσικό βίντεο για το «Don’t You Worry», σε σκηνοθεσία του Director X, μεταφέρει άψογα αυτή την ενέργεια στην οθόνη.

Το «Don’t You Worry» ανοίγει τον δρόμο για το ένατο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Black Eyed Peas, που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Το 2020, οι Black Eyed Peas κυκλοφόρησαν το επικό «Translation», το πρώτο άλμπουμ τους μετά από οκτώ χρόνια. Το «Translation» ανέβηκε στο Νο. 3 του Top Latin Albums Chart του Billboard και περιείχε το διπλά πλατινένιο «RITMO (Bad Boys For Life)» με τον J Balvin, το χρυσό «Mamacita» και το χρυσό «Girl Like Me» με τη Shakira.