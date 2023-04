Black Eyed Peas και Daddy Yankee μοιράζονται το video του «Bailar Contigo»

Το «Bailar Contigo» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Elevation» των Black Eyed Peas.

Οι Black Eyed Peas έρχονται από έναν άλλο γαλαξία και προσγειώνονται στη Γη για να μοιραστούν μαζί μας το music video για το αγαπημένο τραγούδι «Bailar Contigo» σε συνεργασία με τον Daddy Yankee.

Το ανατρεπτικό τραγούδι εξακολουθεί να αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή από το ένατο άλμπουμ των Black Eyed Peas, με τίτλο «Elevation».

Αποτυπώνοντας το όραμα του will.i.am και του σκηνοθέτη noMSG, το music video για το «Bailar Contigo» είναι ένα animation νέας γενιάς με μοναδική χορογραφία, breakdancing, στο οποίο οι Black Eyed Peas και ο Πορτορικανός superstar Daddy Yankee εμφανίζονται με τη μορφή avatars.

Το βίντεο έχει ως στόχο να αιχμαλωτίσει το κοινό σε μια νέα διάσταση, με τους Black Eyed Peas να σπάνε δημιουργικά το κατεστημένο, όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

Το «Bailar Contigo» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού μέσα από το «Elevation», έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια streams, ενώ το άλμπουμ έχει ξεπεράσει τα 313 εκατομμύρια streams.

Το άλμπουμ «Elevation» των Black Eyed Peas κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022 και περιλαμβάνει 15 τραγούδια που μας ταξιδεύουν σε μια περιπέτεια του μέλλοντος που δεν γνωρίζει σύνορα μέσα από μουσικά είδη όπως hip-hop, latin, R&B, electronic και trap.

Οι Black Eyed Peas εδραιώνουν τους μουσικούς ορίζοντές τους και δημιουργούν για άλλη μια φορά κάτι φρέσκο.

Το συγκρότημα μας έδωσε μια αίσθηση σχετικά με όσα μπορούσαμε να περιμένουμε από το «Elevation» με το πρώτο single, «Don’t You Worry» σε συνεργασία με τη Shakira και τον David Guetta, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 196 εκατομμύρια streams στο Spotify και τις 160 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στη συνέχεια ήρθε το δεύτερο single, «Simply The Best» σε συνεργασία με την Anitta και τον El Alfa, το οποίο έχει καταγράψει 26 εκατομμύρια streams στο Spotify και 49 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το «Simply The Best» κάνει αισθητή την παρουσία στα ελληνικά ραδιόφωνα τις τελευταίες εβδομάδες και έχει κάνει είσοδο στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Το νέο κεφάλαιο των Black Eyed Peas με το «Elevation» είναι εδώ και το συγκρότημα σας προσκαλεί μαζί του για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο.