Ο Björn Ulvaeus θεωρεί ότι η επιστροφή των ABBA ήταν «τεράστιο ρίσκο»

«Μερικές φορές ξυπνάω στις τέσσερις το πρωί και σκέφτομαι: “Τι στο καλό κάναμε;”».

Ο Björn Ulvaeus των ABBA θεωρεί την επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος «τεράστιο ρίσκο».

Τα είδωλα της σουηδικής pop κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους μετά από 40 χρόνια, με τίτλο «Voyage», τον περασμένο Νοέμβριο και πρόκειται να παρουσιάσουν μια σειρά από «επαναστατικές» συναυλίες στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου από τις 27 Μαΐου.

Το «Voyage» έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του, ενώ οι ABBA έλαβαν επίσης την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy με το single «I Still Have Faith In You», το οποίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο της Ηχογράφησης της Χρονιάς.

Επιπλέον, το άλμπουμ έφτασε στο No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε ο δίσκος βινυλίου με τις ταχύτερες πωλήσεις του αιώνα στη χώρα. Επίσης, το «Voyage» ήταν το διεθνές άλμπουμ με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021.

Παρά την επιτυχία αυτή, ο Björn Ulvaeus εξήγησε σε μία νέα συνέντευξή του στους «The Sunday Times» ότι διατηρεί ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την επιστροφή των ABBA μετά από τόσο μεγάλη απουσία από τη μουσική.

«Είναι ένα τεράστιο ρίσκο και οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Λένε: “Ω, όλα θα πάνε καλά”. Μερικές φορές ξυπνάω στις τέσσερις το πρωί και σκέφτομαι: “Τι στο διάολο κάναμε;”», ανέφερε.

Στις επερχόμενες συναυλίες του «Voyage» οι ψηφιακές εκδοχές των μελών των ABBA θα εμφανιστούν μαζί με μια δεκαμελή ζωντανή ορχήστρα (που συγκροτήθηκε με τη βοήθεια του James Righton των Klaxons και στην οποία συμμετέχουν οι Little Boots) στο νέο ειδικά κατασκευασμένο χώρο χωρητικότητας 3.000 ατόμων που ονομάζεται ABBA Arena.

Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο ολοκαίνουργιο ABBA Arena, του οποίου η κατασκευή εκτιμάται ότι κόστισε 15 εκατομμύρια λίρες.

Ο Björn Ulvaeus υποστήριξε ότι πολλοί άλλοι καλλιτέχνες θα «μελετήσουν» τη μορφή αυτής της παγκοσμίως πρώτης στο είδος της ψηφιακής συναυλίας.

«Πολλοί καλλιτέχνες θα μας μελετήσουν, σίγουρα. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά μπορώ να σκεφτώ μερικούς. Αναρωτιέμαι ποιος θα είναι ο πρώτος. Δεν θα μπορούσα να σχολιάσω», είπε.

Οι παραστάσεις «ABBA Voyage», οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου, θα διαρκέσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.