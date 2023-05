Björn Ulvaeus: «Η επιτυχία των ABBA ξεκίνησε από την Eurovision»

Λίγο πριν η Loreen κερδίσει τον 67ου Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για λογαριασμό της Σουηδίας, ο Björn Ulvaeus των ABBA έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στους τηλεθεατές σχετικά με τον αντίκτυπο της ετήσιας διοργάνωσης.

Οι ABBA συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της pop μουσικής όπως τη γνωρίζουμε και την αγαπάμε σήμερα και, σύμφωνα με τον Björn Ulvaeus, όλα ξεκίνησαν με τη συμμετοχή και τη νίκη του σουηδικού συγκροτήματος στην Eurovision.

«Οι ζωές ορισμένων από τους καλλιτέχνες που είδατε απόψε μπορεί να αλλάξουν για πάντα», δήλωσε ο Björn Ulvaeus σε ένα βίντεο προβλήθηκε ενώ γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων του φετινού τελικού.

«Όταν οι ABBA ανέβηκαν σε εκείνη τη σκηνή, δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι 50 χρόνια αργότερα θα είχαμε ένα μουσείο για εμάς και ότι θα εμφανιζόμασταν ως avatars στο “ABBA Voyage”», συνέχισε, αναφερόμενος στην εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση που έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές στο Λονδίνο.

«Η διεθνής μας επιτυχία ξεκίνησε με την Eurovision», υπογράμμισε ο Björn Ulvaeus για τους ABBA, οι οποίοι ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα pop συγκροτήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

«Θέλω λοιπόν να πω σε όλους τους καλλιτέχνες που περιμένουν με αγωνία αυτή τη στιγμή – θέλω απλώς να πω “καλή τύχη” και ποιος ξέρει πού θα σας οδηγήσει αυτό το ταξίδι;», κατέληξε.

Οι ABBA κέρδισαν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1974 με το κλασικό τραγούδι τους «Waterloo», το οποίο το 2005 ψηφίστηκε ως το καλύτερο νικητήριο τραγούδι για τα 50 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης.

Το επόμενο έτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ιστορική νίκη των ABBA και μετά την επικράτηση της Loreen στον τελικό του φετινού διαγωνισμού στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, η Eurovision θα επιστρέψει στη Σουηδία το 2024.

Η Σουηδία έχει φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έξι φορές μετά από έξι αντίστοιχες νίκες της, τρεις φορές στη Στοκχόλμη (1975, 2000, 2016), δύο φορές στο Μάλμε (1992, 2013) και μία φορά στο Γκέτεμποργκ (1985).

