Ο Björn Ulvaeus μιλάει για την επανένωση των ABBA: «Έγινε ξαφνικά»

«Είναι περίεργο που χρειάστηκε τόσος καιρός, αλλά έγινε ξαφνικά».

Ο Björn Ulvaeus των ABBA μιλάει για την ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος μετά από 40 χρόνια, του «Voyage» που κυκλοφορεί στις 5 Νοεμβρίου, για τα δύο νέα τραγούδια τους «I Still Have Faith In You» και «Don’t Shut Me Down», για το γεγονός ότι τα μέλη του γκρουπ πίστευαν ότι δεν θα επανασυνδεόταν ποτέ.

«Γνωρίζαμε ότι είχαμε αυτό το δέσιμο, προφανώς. Βλέπαμε ο ένας τον άλλον κάθε τόσο, αλλά ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρο όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά μαζί στο στούντιο για αυτό το άλμπουμ, επειδή ήταν τόσο παράξενο και υπέροχο ταυτόχρονα. Τα πάντα επέστρεψαν σαν έγιναν χθες», είπε στον Zane Lowe και στο Apple Music.

«Ήταν μια πολύ γνώριμη, φυσιολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν και οι τέσσερις μας. “Ναι. Εντάξει. Ηχογραφούμε”, σαν να ήταν χθες. Κοίταξα γύρω μου και κοίταξα στα μάτια την Agnetha και τη Frida και είχαν το ίδιο συναίσθημα, τη ζεστασιά και τη φιλία και τους δεσμούς μεταξύ μας, που ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι κανείς άλλος στη Γη δεν έχει βιώσει αυτή τη σχέση που έχουμε εμείς, γιατί, αν το καλοσκεφτείς, είναι αλήθεια, κανείς άλλος δεν την έχει βιώσει», περιέγραψε.

«Δυστυχώς, οι άνθρωποι πεθαίνουν και δεν διατηρούν φιλικές σχέσεις για όλη τους τη ζωή, αλλά εμείς διατηρούμε. Και είμαι τόσο απίστευτα χαρούμενος γι’ αυτό», τόνισε.

Ο Björn Ulvaeus αποκάλυψε ότι ήταν προετοιμασμένος για την αρνητική απάντηση της Agnetha Fältskog και της Anni-Frid Lyngstad στην επανένωση των ABBA.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι ότι θα έλεγαν όχι. Θα ήταν κατανοητό, αλλά όχι, δεν το έκαναν, επειδή είναι τους αρέσει η δημιουργική πλευρά των πραγμάτων. Η λάμψη των pop stars δεν μας εντυπωσιάζει καθόλου, αλλά το να είμαστε δημιουργικοί στο στούντιο, αυτό είναι κάτι άλλο, απλά να είμαστε εμείς, απλά να δοκιμάζουμε πράγματα και να βλέπουμε πώς ακούγονται», εξήγησε.

«Αυτό είναι κάτι στο οποίο καμία τους δεν ήταν ποτέ αρνητική, νομίζω. Απλώς, δεν συνέβη ποτέ με κάποιο τρόπο. Είναι περίεργο που χρειάστηκε τόσος καιρός, αλλά τώρα έγινε, ξαφνικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια στιγμή που κάποιος από εμάς ήθελε σοβαρά να κάνει κάτι και οι άλλοι είπαν όχι. Όλα αυτά τα 40 χρόνια, συμφωνούσαμε ομόφωνα ότι δεν επιθυμούσαμε να κάνουμε κάτι», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι ABBA κυκλοφορούν δύο νέα τραγούδια και ανακοινώνουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 40 χρόνια

Ο Björn Ulvaeus περιγράφει ότι οι ABBA αποφάσισαν να κάνουν ένα μακρύ «διάλλειμα» το 1982, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ τους, εξαιτίας «δημιουργικών λόγων».

«Σταματήσαμε, και για δημιουργικούς λόγους. Σταματήσαμε επειδή νιώθαμε ότι η ενέργεια μας στο στούντιο είχε εξαντληθεί, επειδή δεν περνούσαμε τόσο καλά όσο αυτή τη φορά στο στούντιο. Και γι’ αυτό είπαμε: “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα”. Και ποτέ δεν είπαμε, “Αυτό ήταν. Χωρίσαμε και δεν θα επανενωθούμε ποτέ ξανά”. Ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Απλά είπαμε τότε ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Και αυτό το διάλειμμα τελείωσε τώρα. Ακούγεται παράξενο», ανέφερε.

Ο Björn Ulvaeus σχολίασε επίσης το διαχρονικό αντίκτυπο της κληρονομιάς των ABBA.

«Ναι, ξέρω ότι κάναμε το “Mamma Mia”, το μιούζικαλ και την ταινία και ούτω καθεξής, και η Universal κυκλοφόρησε το ABBA Gold, αλλά και πάλι, πώς είναι δυνατόν, από γενιά σε γενιά, να φαίνεται ότι κάτι έχει απήχηση και ότι τα τραγούδια εξακολουθούν να παίζονται τόσο πολύ όσο παίζονται; Ο Benny (Andersson) και εγώ έχουμε θέσει στους εαυτούς μας αυτό το ερώτημα πολλές φορές», είπε.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω μόνο πώς γράψαμε τα τραγούδια και πώς τα ηχογραφήσαμε και πώς δημιουργήσαμε το υλικό. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζουν να ζουν με τον τρόπο που ζουν. Είναι σαν να ανήκουν σε όλους όσους τους αρέσουν, σε όλους όσους έρχονται και μου λένε: “Δεν ξέρεις πόσα σήμαινε η μουσική σας για μένα στη ζωή μου”. Σχεδόν κάθε μέρα μου το λένε αυτό. Νιώθω πάντα πολύ συγκινημένος. Και νιώθω ότι, ναι, είναι δικά σας τραγούδια τώρα», συνέχισε.

«Το αστείο σχετικά με τις αναμνήσεις είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αναμνήσεις με τα τραγούδια μας, το πρώτο τους ραντεβού, το πρώτο τους φιλί, αλλά ο Benny και εγώ δεν έχουμε σχεδόν καθόλου αναμνήσεις από τη δημιουργία τους, επειδή τα γράψαμε με τον ίδιο τρόπο, σχεδόν όλα», ανέφερε.