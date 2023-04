Η Björk φώτισε τον ουρανό του Coachella με 864 drones

Η Björk χρησιμοποίησε πάνω από 800 drones για να φωτίσει τον ουρανό του Coachella 2023 στην εμφάνισή της στην τρίτη ημέρα του φεστιβάλ (16 Απριλίου).

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, στην οποία συνοδεύτηκε από ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Bjarni Frímann, η Björk έδωσε προτεραιότητα στην «απλότητα», σύμφωνα με την ίδια, αλλά επιστράτευσε επίσης πάνω από 800 drones για να εντυπωσιάσει το κοινό.

Αρχικά, η συναυλία της ήταν προγραμματισμένη να μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Coachella στο YouTube.

Ωστόσο, σε μία αμφιλεγόμενη απόφαση, οι εμφανίσεις τόσο της Björk όσο και του Frank Ocean αφαιρέθηκαν από το πρόγραμμα των ζωντανών μεταδόσεων λίγες ώρες πριν ανέβουν στη σκηνή.

Στην εμφάνιση της Björk, η οποία περιελάμβανε αγαπημένα τραγούδια του κοινού όπως τα «Isobel», «I’ve Seen It All», «Hyperballad» και «Joga», τα drones δημιουργούσαν πράσινους, μπλε και κόκκινους σχηματισμούς που αντιστοιχούσαν σε κάθε τραγούδι.

Επίσης, η Björk ερμήνευσε στο φινάλε του encore το «Pluto» από το τρίτο άλμπουμ της, «Homogenic», του 1997.

Bjork had an intricate Drone show accenting her set on Sunday at Coachella. Pretty cool.

She played the whole set with an orchestra (Bjork-estra?) And it was beautiful. @bjork #COACHELLA2023 pic.twitter.com/cHUznEubAY

— Shad Powers 😷 (@shad_powers) April 17, 2023