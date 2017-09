Την είχαμε αφήσει τελευταία φορά στη Βαρκελώνη, όταν έκανε ένα dj set με αφορμή το Sónar, ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο.

Σήμερα η Björk ανακοίνωσε την επερχόμενη κυκλοφορία ενός νέου single, με τίτλο The Gate, σε ψηφιακή μορφή στις 18 Σεπτεμβρίου και από τις 22 του ίδιου μήνα θα κυκλοφορήσει στην αγορά σε βινύλιο. Η ανακοίνωση ήρθε από την ίδια την τραγουδίστρια μέσω Twitter, μαζί με το εξώφυλλο του single, το οποίο είναι στο γνώριμο στυλ της.

new single the gate – out digitally september 18 & on single-sided 12” vinyl on september 22

pre-order here: https://t.co/OBEtVwV7He pic.twitter.com/yjVFUrXIAt

— björk (@bjork) September 5, 2017