Ένα τατουάζ αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα τατουάζ στην καρδιά.

Λίγες ημέρες μετά το single «Champion», η Bishop Briggs επιστρέφει με το τραγούδι «Tattooed On My Heart» που κυκλοφορεί επίσης από την Island Records / Universal Music.

Το video clip για το «Tattooed On My Heart» σκηνοθέτησε ο Tim Mattia (γνωστός για τη δουλειά του με τους The 1975 και twenty one pilots) και συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε στο μουσικό βίντεο του «Champion», εξερευνώντας ενδότερα την επούλωση των πληγών μετά το τέλος μίας σχέσης.

Την παραγωγή του «Tattooed On My Heart» έκανε ο Jonny Coffer (Beyoncé, Panic! at the Disco, Emeli Sandé), ο οποίος έγραψε το τραγούδι μαζί με τον John Newman (Calvin Harris, Rudimental).

Η Bishop Briggs δηλώνει για το συμβολισμό του νέου τραγουδιού της: «Έχω πολλά τατουάζ, πάρα πολλά για να τα μετρήσω. Έχω τατουάζ που μου θυμίζουν μία πρώην σχέση ή τατουάζ που κάναμε μαζί, όμως ειλικρινά δεν μετανιώνω δεν κανένα. Όταν τα βλέπω στα σώμα μου, μου ξυπνούν αμέτρητες αναμνήσεις και μαθήματα. Μου υπενθυμίζουν την ύπαρξή μου.»

«Όμως υπάρχει ένα τατουάζ που διαφέρει από όσα βρίσκονται στο σώμα μου. Είναι το τατουάζ που βρίσκεται στην καρδιά μου. Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκε το νέο τραγούδι μου “Tattooed On My Heart”. Ακόμα περιμένω την ημέρα που θα εξαφανιστώ, όμως προς το παρόν θα τραγουδάω για εκείνη την ημέρα», προσθέτει.

«Το βίντεο γι’ αυτό το τραγούδι συνεχίζει την ιστορία του “Champion” που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Δείχνει γιατί έπρεπε να ξυλοκοπήσω όλους τους κακούς στο “Champion” και τη διαδικασία την επούλωσης των πληγών», περιγράφει η Bishop Briggs.