O Billy Ocean επιστρέφει με νέο δίσκο μετά από 10 χρόνια

«Ελπίζω να κάνει τον κόσμο να σκεφτεί την πραγματική σημασία της ζωής», δηλώνει ο Billy Ocean για το νέο άλμπουμ του.

Αυτό το μήνα ο Billy Ocean γίνεται 70 ετών και με αφορμή τα γενέθλιά του, μόλις ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου με νέο υλικό μετά από 10 χρόνια, με τίτλο «One World».

To άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου με το ομότιτλο single να είναι διαθέσιμο απο σήμερα. Αργότερα μέσα στη χρονιά ο Billy Ocean θα ξεκινήσει την περιοδεία «The One World Tour». Τα νέα έρχονται αμέσως μετά την παρασημοφόρηση του Ocean ως Μέλος του Πιο Εξαίρετου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά του στη μουσική.

Ο δίσκος «One World» βρίσκει τον Billy Ocean να επανενώνεται με τον παραγωγό Barry Eastmond που έχει συνθέσει και επιμεληθεί την παραγωγή σε αρκετές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, όπως το «When The Going Gets Tough» και το «Love Zone». Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 2019 στο Μάντσεστερ και στην Νέα Υόρκη και ο Billy Ocean συνυπογράφει και τα 12 τραγούδια.

Το άλμπουμ έρχεται μετά από μερικά εκπληκτικά χρόνια για τον Billy Ocean.

To 2018 παρέλαβε το βραβείο Ivor Novello ως αναγνώριση για την παγκόσμια επιτυχία του. Επιπλέον τα εμβληματικά video clips του κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε υψηλή ανάλυση (HD). To 2016 το άλμπουμ «Here You Are: The Best of Billy Ocean» έφτασε στο Νο. 4 του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέμεινε στο Top 10 για τρεις εβδομάδες. Από τότε έχει γίνει ασημένιο.

Ο Billy Ocean δήλωσε: «To “One World” είναι το πρώτο μου studio album με νέο υλικό μετά από 10 χρόνια. Είναι σαν ένα μνημείο για τα 70στα μου γενέθλια! Νιώθω πως αυτός ο δίσκος αντιπροσωπεύει την ωριμότητα μου και τα πολλά είδη μουσικής που έχω συναντήσει στην ζωή μου».

«Πραγματικά νιώθω πως το “One World” έχει αιχμαλωτίσει όλες τις μουσικές επιρροές που είχα αυτά τα χρόνια. Είναι μία ανασκόπηση των σκέψεών μου στα 70 και αληθινά ελπίζω να κάνει τον κόσμο να σκεφτεί την πραγματική σημασία της ζωής», πρόσθεσε.

O Billy Ocean έχει βραβευτεί με Grammy και οι πωλήσεις του ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια. Κατέκτησε την Νο. 1 θέση σε 3 ηπείρους κατά την διάρκεια των ΄70s και των ’80s και διαθέτει 6 singles που ανέβηκαν στο βρετανικό τo 10, ενώ το «Caribbean Queen» έφτασε στο Νο. 1 του των ΗΠΑ. Με τα άλμπουμ του να φτάνουν στο Top 10 των charts, o Billy έχει συνολικά 3 πλατινένιους δίσκους.

Το tracklist του «One World»

1. We Gotta Find Love

2. Love You More

3. Feel The Love

4. One World

5. When I Saw You

6. Mystery

7. Missing You Everyday

8. Can’t Stand The Pain

9. Betcha Don’t Know

10. All Over The World

11. Daylight

12. Nothing Will Stand In Our Way