Billy Joel: Το «Live At Yankee Stadium» έρχεται στους κινηματογράφους

Η νέα έκδοση της συναυλίας περιλαμβάνει αδημοσίευτες εκτελέσεις τραγουδιών και παρασκηνιακές συνεντεύξεις.

Για τον εορτασμό των 50 ετών της καριέρας του Billy Joel, μία από τις πιο εμβληματικές συναυλιακές ταινίες όλων των εποχών, η ταινία «Live At Yankee Stadium», έρχεται στους κινηματογράφους παγκοσμίως για ένα ξεχωριστό διήμερο.

Η αρχική συναυλία γυρίστηκε ζωντανά σε έγχρωμο φιλμ 16mm στις 22 και 23 Ιουνίου 1990, στο εμβληματικό Yankee Stadium του Μπρονξ και έχει αναβαθμιστεί σε εκπληκτική ανάλυση 4K με ήχο Dolby ATMOS, ενώ διαθέτει επίσης νέα μίξη από τις αρχικές πολυκάναλες μαγνητοταινίες από τον Jay Vicari υπό την επίβλεψη του μακροχρόνιου ηχολήπτη του Billy Joel, Brian Ruggle.

Η νέα έκδοση της συναυλίας περιλαμβάνει μία ακυκλοφόρητη εκτέλεση του «Uptown Girl», συνεντεύξεις με τον Billy Joel και υλικό από τα παρασκήνια της παραγωγής. Το γεμάτο επιτυχίες setlist περιέχει επίσης τα τραγούδια «Piano Man», «We Didn’t Start The Fire», «New York State Of Mind», «Scenes From An Italian Restaurant», «Shout» και άλλα.

Η ταινία «Live At Yankee Stadium» θα προβληθεί από την Trafalgar Releasing και το τμήμα Premium Content της Sony Music Entertainment την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου*, ενώ η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Αυγούστου στη διεύθυνση www.BillyJoel.Film.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε ξανά με τη Sony Music Entertainment για να μεταφέρουμε άλλη μία κλασική συναυλία rock ‘n’ roll στη μεγάλη οθόνη. Αυτή η αναβαθμισμένη συναυλία θα κάνει τους θαυμαστές του Billy Joel να χορεύουν στις θέσεις τους στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Marc Allenby, CEO της Trafalgar Releasing.

«Ως γηγενής Νεοϋορκέζος, η εμβληματική εμφάνιση του Billy Joel στο “Yankee Stadium” είναι ένας τέλειος συνδυασμός για το κοινό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δώσουμε στους θαυμαστές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την sold-out συναυλία και να ροκάρουν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου», πρόσθεσε ο Tom Mackay Πρόεδρος Premium Περιεχομένου της Sony Music Entertainment.

Ο απόλυτος γιος της Νέας Υόρκης, ο Billy Joel, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών και καταξιωμένων καλλιτεχνών στην ιστορία.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης είναι ο έκτος καλλιτέχνης με τις υψηλότερες πωλήσεις δίσκων όλων των εποχών, ο τρίτος σόλο καλλιτέχνης με τις υψηλότερες πωλήσεις, καθώς και ένας από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς πόλους έλξης στον κόσμο.

Τα τραγούδια του Billy Joel έχουν αποτελέσει προσωπικά και πολιτιστικά ορόσημα για εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών.

Έχοντας πουλήσει 160 εκατομμύρια δίσκους το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, συνεχίζει τις επιτυχίες για σχεδόν πέντε δεκαετίες με 33 διαδοχικά τραγούδια στο Top 40 των charts. Τα άλμπουμ «Greatest Hits Volume I & Volume II» και «The Stranger» έχουν γίνει διαμαντένια στις ΗΠΑ, καθώς έχουν σημειώσει πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων το καθένα.

Ο Billy Joel έχει λάβει 23 υποψηφιότητες για Grammy και έχει κερδίσει έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου βραβείου Grammy Legend Award.

Έχει ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame, στο Songwriter’s Hall of Fame και έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, όπως ένα βραβείο Tony για το «Movin’ Out», το βραβείο Gershwin της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για το Δημοφιλές Τραγούδι και το βραβείο ASCAP Centennial Award που απονέμεται μία φορά τον αιώνα. Επιπλέον, έχει τιμηθεί από το Kennedy Center και έχει λάβει αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ.

Η Columbia Records και η Legacy Recordings, το τμήμα καταλόγων της Sony Music Entertainment, θα κυκλοφορήσουν το «Billy Joel Live at Yankee Stadium» σε ψηφιακή μορφή, 2CD, 3LP και Blu-ray στις 4 Νοεμβρίου.