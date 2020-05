Billy Idol, Jimmy Fallon και The Roots στην πιο κεφάτη ερμηνεία του «Dancing With Myself»

Ο Billy Idol συνάντησε εικονικά τον Jimmy Fallon και τους The Roots.

Μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση από τον Billy Idol, το είδωλο της δεκαετίας του 1980.

Στο διάστημα της καραντίνας ο Jimmy Fallon και οι The Roots, η μπάντα που τον πλαισιώνει στο «The Tonight Show», πειραματίζονται και δημιουργούν από τα σπίτια τους remixes διάφορων τραγουδιών, χρησιμοποιώντας οικιακά αντικείμενα.

Τον προηγούμενο μήνα, φιλοξένησαν τον Sting για μία εξ αποστάσεως εκδοχή του «Don’t Stand So Close To Me».

Τώρα, επιστρέφουν με τον ένα και μοναδικό Billy Idol για την πιο κεφάτη ερμηνεία του τραγουδιού του «Dancing With Myself» που κυκλοφόρησε το 1980.

Στο βίντεο εμφανίζονται ο πολύ ενθουσιώδης Billy Idol, ο ταλαντούχος Jimmy Fallon και η οκταμελή μπάντα των The Roots.

Στην ερμηνεία τους παρεμβάλλονται σύντομα βίντεο που έστειλαν στο «Tonight Show» θεατές, οι οποίοι χορεύουν στο ρυθμό του «Dancing With Myself» μόνοι στα σπίτια τους.

Ο Billy Idol είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο «Sea.Hear.Now Festival 2020» που θα διεξαχθεί στο Ashbury Park του Νιου Τζέρσεϊ.

Εκεί θα είναι οι Pearl Jam, Patti Smith, Beach Boys, Avett Brothers, Cage the Elephant, Phoebe Bridges και Ani DiFranco, μεταξύ άλλων.

Λόγω της πανδημίας, ωστόσο, το φεστιβάλ ενδέχεται να ακυρωθεί ή να αναβληθεί για του χρόνου, αλλά προς το παρόν εξακολουθούν να διατίθενται εισιτήρια.