Ο Billy Idol απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ

«Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο».

Ο Billy Idol απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Η τελετή για τα αποκαλυπτήρια του αστεριού του Billy Idol πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου, αφού οι έκτακτες μετεωρολογικές προγνώσεις οδήγησαν στην αναβολή της εκδήλωσης από την αρχική προγραμματισμένη ημερομηνία της 5ης Ιανουαρίου.

Ο Billy Idol συνοδευόταν από την παρουσιάστρια Lupita Sanchez Cornejo, τον καλλιτέχνη Shepard Fairey και τον ρόκερ Henry Rollins.

Απευθυνόμενος στους θαυμαστές που παρευρέθηκαν στην τελετή, ο Billy Idol είπε: «Είστε οι καλύτεροι. Πολύ απλά, βρίσκομαι εδώ σήμερα χάρη σε εσάς, χάρη στην αγάπη σας. Με υποστηρίξατε όλο αυτό το διάστημα».

«Είναι πραγματικά τρελό που παίρνω ένα τέτοιο βραβείο και που με τιμούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι 47 χρόνια που το κάνω αυτό, αφότου ξεκίνησα στους Generation X, και 35 χρόνια αφότου ήρθα εδώ (στις ΗΠΑ), δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο» συνέχισε.

«Αρχικά κάναμε μουσική στα μέσα της δεκαετίας του ’70 κατά τη διάρκεια της punk-rock εποχής. Δεν είχαμε πολλές ελπίδες ή οτιδήποτε άλλο. Αποφασίσαμε ότι αν δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μέλλον, θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και αυτό έκανα», ανέφερε.

«Έκανα μουσική επειδή την αγαπούσα. Δεν το έκανα για κανέναν άλλο λόγο, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν πίστευα πραγματικά ότι αυτό που έκανα θα διαρκούσε πολύ. Σκεφτήκαμε ίσως έξι μήνες, ίσως ένα χρόνο, ίσως δύο χρόνια. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Είναι απλά απίστευτο», σχολίασε ο Billy Idol.

Το αστέρι, το πρώτο της νέας χρονιάς και το 2.743ο συνολικά στη Λεωφόρο της Δόξας, τοποθετήθηκε στον αριθμό 6201 της Λεωφόρου Χόλιγουντ έξω από το δισκοπωλείο της Amoeba Music.

Ο Henry Rollins πρόσθεσε από το βήμα: «Θα μπορούσε να είναι ότι ο Billy Idol έχει το rock ‘n roll στις φλέβες του και το punk rock στο DNA του. Δηλαδή, είναι αυθεντικός. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

«Δεκαετία με τη δεκαετία παραμένει ο εαυτός του. Αυτό απαιτεί πολύ θάρρος και πολλή ακεραιότητα. Θα ήθελα να πω ότι αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα. Είναι μια σπουδαία μέρα για το punk rock», συμπλήρωσε.

Ο Billy Idol υπήρξε πρώιμος αρχιτέκτονας του ήχου, του ύφους και της οργής του punk rock. Ήταν ένας από τους πρώτους megastars του MTV και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της pop μουσικής.

Έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια άλμπουμ και έχει στο ενεργητικό του εννέα singles που έφτασαν στο Top 40 των ΗΠΑ και δέκα στο Top 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων τα «Dancing With Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Mony Mony», «Eyes Without A Face», «Flesh For Fantasy» και «Cradle Of Love».

Παρακολουθήστε ολόκληρη την τελετή για τα αποκαλυπτήρια του αστεριού παρακάτω.